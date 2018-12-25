Назначен новый глава Аппарата минтруда Азербайджана

25 декабря 2018 12:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Идаят Абдуллаев назначен главой Аппарата министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство.

Решение об этом подписал министр Сахиль Бабаев.

Абдуллаев родился в 1979 году. В 2000 году получил степень бакалавра на факультете филологии БГУ, в 2004 году – степень магистра.

Свою карьеру он начал в Управлении иностранных инвестиций ГНКАР, а с 2007 года стал исполнительным директором Общественного объединения «Ассоциация страховщиков Азербайджана», с 2008 года работал в страховой и банковской сферах, а также в области страхования и управления медицинскими рисками в ряде зарубежных стран.

В 2011 году работал заместителем заведующего отделом в министерстве экономического развития, в 2013 - заместителем заведующего по международным проектам в этом же министерстве.

С августа текущего года был советником министра труда и социальной защиты населения.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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