В Женеве под председательством Азербайджана прошла сессия ООН (ФОТО)

9 апреля 2019 09:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Женеве под председательством Азербайджана прошла межправительственная сессия экспертной группы по электронной торговле и цифровой экономике Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD).

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство транспорта связи и высоких технологий Азербайджана, основная цель экспертной группы - обеспечить максимальную отдачу от электронной торговли и цифровой экономики, устранение недостатков в этой сфере и ее дальнейшее развитие.

На сессии с участием экспертных групп из более чем 100 стран обсуждались, в том числе вопросы, связанные с растущей в мире ролью электронной информации, цифровой информацией и ее значением для инклюзивной торговли, вопросы регулирования и проблемы в этой сфере.

На открытии мероприятия председательствовал исполняющий обязанности исполнительного директора Государственного фонда развития технологий при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азер Байрамов.

Выступивший на заседании экспертной группы генеральный секретарь UNCTAD Мухиса Китуи дал высокую оценку вкладу Азербайджана в дело развития электронной торговли и цифровой экономики.

Отметим, что 1-5 апреля в рамках Недели е-торговли прошло также мероприятие «Неделя е-торговли 2019: от цифровизации к развитию», призванная вынести на международное обсуждение вопросы, связанные с развитием отрасли, проблемы и перспективы, в первую очередь, развитых стран мира.

(Текст: Ровшан Гусейнов)

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