Прогнозы по доходам госбюджета Азербайджана перевыполнены - парламент

31 мая 2019 14:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан сегодня признан в качестве динамично развивающегося, и реализующего важные глобальные проекты государства.

Об этом на сегодняшнем пленарном заседании парламента сказал глава парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде, сообщает в пятницу Trend.

Председатель комитета отметил, что в прошлом году выросли доходы, приходящиеся на душу населения, инфляция была на уровне одной цифры, курс маната остался стабильным.

Самедзаде подчеркнул, что позитивная динамика цен на энергоносители привела к положительным результатам внешнеторгового баланса: «В 2018 году внешнеторговый оборот страны увеличился на 30,9 процентов, составив 31,8 млрд долларов. Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса сложилось в размере 20,3 млрд манатов. Ненефтяной экспорт товаров вырос на 9,8 процентов. Валютные резервы в прошлом году составили 44,5 млрд манатов. Прогнозы по доходам бюджета перевыполнены", - сказал Самедзаде.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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