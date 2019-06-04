Делегация Морского агентства будет участвовать на сессии Комитета Морской Безопасности ММО (ФОТО)

4 июня 2019 19:20 (UTC+04:00)

Баку./Trend/ - Делегация, во главе с директором Государственного Морского Агентства при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Гудратом Гурбановым, примет участие в 101-ой сессии Комитета морской безопасности влиятельной структуры ООН - Международной морской организации (ММО) со штаб-квартирой в Лондоне.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на агентство, в ходе сессии которая пройдет пятого-14 июня, будут обсуждаться изменения планируемые для внесения в юридические документы. Во время сессии также будут обсуждены мероприятия проводимые в направлении укрепления безопасности в море, новые конструкции и стандарты кораблей, мероприятия по безопасности кораблей в полярных водах, не подпадающих под действие Конвенции SOLAS, совершенствование мероприятий по повышению безопасности кораблей, в соответствии с потреблением топлива, перевозка грузов и контейнеров, пресечение загрязнения и ответные мероприятия. Также в списке обсуждений во время сессии будут навигация, коммуникация, поиск и спасение, дизайн и конструкция кораблей, судовые системы и оборудование, улучшение навыков применения новых мер, формальная оценка охраны, случаи грабежа и вооруженного нападения на важные суда, случаи опасных смешанных миграций на море и другие вопросы в компетенции агентства.

В заключение будут избраны председатель и заместитель председателя на 2020 год.

Делегация во главе с Директором Государственного Морского Агентства Гудратом Гурбановым в рамках визита проведет встречи с представителями Международной Морской Организации, двусторонние встречи с делегациями ряда стран, участвующих в сессии. На них будет обсуждаться осуществление более выгодного и эффективного взаимного сотрудничества, также ряд очень важных для Азербайджана вопросов, связанных с морскими перевозками.

(Текст: Турал. Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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