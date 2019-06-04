Банк Республика провел благотворительную акцию накануне праздника Рамазан (ФОТО)

4 июня 2019 17:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Банк Республика провел очередную социальную акцию в преддверии праздника Рамазан, одного из священных праздников мусульманского мира.

Так, на этот раз сотрудники Банка посетили детей из малообеспеченных семей, нуждающихся в лечении и специальном уходе, в центре развития детей «Чираг» в поселке Сарай. Представители банка поприветствовали 30 семей, которые пришли на встречу, поздравили их с наступающим праздником Рамазан и пожелали детям здоровья. Затем сотрудники банка раздали специальные праздничные подарки, состоящие из продуктов питания малоимущим семьям.

По сообщению банка, основная цель акции заключалась в создании праздничной атмосферы детям, информирование общественности о проблемах детей с ограниченными возможностями здоровья из малообеспеченных семей, чтобы добиться поддержки общественности.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.

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