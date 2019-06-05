Горхмаз Гусейнов: Завершено строительство сетей водоснабжения в 38 из 50 городов и районных центров Азербайджана (ФОТО)

5 июня 2019 17:58 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Завершено строительство сетей водоснабжения в 38 из 50 городов и районных центров Азербайджана, в которых была начата реализация проектов по водоснабжению и канализации.

Как сообщает Trend, об этом пятого июня сказал председатель ОАО "Азерсу" Горхмаз Гусейнов, во время проведенного мероприятия, посвящённого профессиональному празднику "Дню работников водного хозяйства и мелорации".

Председатель ОАО отметил, что работники водного хозяйства имеют большие заслуги в проектах водоснабжения, рассчитанных на улучшение социального положения населения. Высоко оценивающий заслуги работников водного хозяйства и мелиорации Президент Ильхам Алиев, своим распоряжением от 14 мая 2014 года, учредил пятого июня «День работника водного хозяйства и мелиорации».

Гусейнов подчеркнул, что сектор водного хозяйства имеет большую и славную историю. Председатель отметил, что в реализации большей части проектов по водоснабжению и канализации в нашей стране сыграл большую роль общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев. Под руководством общенационального лидера в семидесятых-восьмидесятых годах прошлого столетия и в первые годы независимости были созданы новые водные источники, водоприемные и водоочистные установки, водохранилища, насосные станции, магистральные линии и распределительные сети. В соответствии с указаниями Президента Ильхама Алиева, который успешно продолжает начатые в этой сфере дела, с целью улучшения канализационных услуг были проделаны большие работы, осуществлены важные проекты в масштабе страны.

Проект водопровода Огуз-Габала-Баку, инициированный общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и введенный в эксплуатацию с участием Президента Ильхама Алиева, считается крупнейшим инфраструктурным проектом Азербайджана за годы независимости. Ввод в эксплуатацию Джейранбатанского комплекса ультрафильтрационных водоочистных установок, водного источника Кюллюлю, водопроводов группы Ширван-Муган, Сабирабад-Саатлы, а также водоочистных установок Ханбуланчай, Мингячевир, Шамкирчай и Губа, в общей сложности тридцати девяти новых водных источников, способствовало улучшению снабжения населения регионов качественной питьевой водой. Окончено строительство сетей водоснабжения в 38 из 50 городах и районных центров, в которых была начата реализация проектов водоснабжения и канализации. Наряду с городами и райцентрами, были проведены работы по улучшению снабжения питьевой водой 1050 сел, где проживает 1,4 миллиона жителей.

В ОАО «Азерсу» были проведены институциональные реформы, достигнуты успехи в сферах обслуживания клиентов, кадровой подготовки, использования информационно-коммуникационных технологий, повышения качества воды и в области охраны труда. Создание новых региональных управлений, ввод в эксплуатацию новых региональных лабораторий послужили повышению качества услуг, оказываемых населению.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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