Западно-Каспийский Университет объявляет прием в магистратуру по следующим специальностям:

http://wcu.edu.az/az/masterdegree

Почему именно Западно-Каспийский Университет?

• Возможность обучения за рубежом

• Возможность получения тройного диплома

• Возможность получения образования на основе Государственного заказа

• Доступная оплата за обучение

• Возможность в совершенстве овладеть иностранными языками

• Современные уникальные лаборатории

• Парк Высоких Технологий

• Библиотека, оснащенная новейшей литературой.

• Возможность трудоустройства и прохождения практики в ведущих государственных структурах и частных компаниях

• Возможность внесения платы за обучение по частям.

• Обменные программы Movlame и Erasmus

• Стартап проекты

• Летняя школа за границей.

• Приемлемый график обучения для работающих студентов

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