Западно-Каспийский Университет объявляет прием в магистратуру

12 июня 2019 10:53 (UTC+04:00)

Западно-Каспийский Университет объявляет прием в магистратуру по следующим специальностям:

http://wcu.edu.az/az/masterdegree

Почему именно Западно-Каспийский Университет?
• Возможность обучения за рубежом
• Возможность получения тройного диплома
• Возможность получения образования на основе Государственного заказа
• Доступная оплата за обучение
• Возможность в совершенстве овладеть иностранными языками
• Современные уникальные лаборатории
• Парк Высоких Технологий
• Библиотека, оснащенная новейшей литературой.
• Возможность трудоустройства и прохождения практики в ведущих государственных структурах и частных компаниях
• Возможность внесения платы за обучение по частям.
• Обменные программы Movlame и Erasmus
• Стартап проекты
• Летняя школа за границей.
• Приемлемый график обучения для работающих студентов

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