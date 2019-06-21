В Кюрдамире началась биологическая борьба с хлопковой совкой

БАКУ /Trend/ - В рамках биологической борьбы против сельскохозяйственного вредителя совки, в Кюрдамире используется его естественный враг - трихограмма.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства, борьба, при поддержке биологической лаборатории Агентства аграрных услуг Абшеронского района, ведется на территории общей площадью 38 гектаров, с помощью насекомого-паразита трихограммы, который является естественным врагом хлопковой совки и питается ее яйцами. В планах – охват площадей до 1000 гектаров.

В лаборатории разводят трихограмму и запускают взрослых наскомых в хлопковые поля, с целью уничтожения совки.

Трихограмма является маленьким насекомым длиною 0,5-0,8 мм. Оно откладывает свои яйца в кладку совки и обычно не сходит с кладки до тех пор, пока все яйца не будут заражены. Таким образом, трихограмма зарекомендовала себя, как эффективное и экологичное средство против вредителя, уничтожающего многие сельскохозяйственные культуры.

( Текст: Вячеслав Черкашин. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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