В Азербайджане государство поощряет участие женщин в малом и среднем бизнесе

21 июня 2019 19:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Женщины в Азербайджане активно занимаются бизнесом играют ключевую роль в развитии частного предпринимательства. Женщины составляют примерно 20% от числа зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.

Как сообщает Trend , об этом сказал председатель правления Агенства по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов, в ходе форума по развитию женского предпринимательства, который состоялся в Баку 21 июня. Говоря о приоритетных задачах, стоящих перед агентством, Орхан Мамедов упомянул о роли механизмов поддержки расширению участия женщин в малом и среднем бизнесе. Он также заявил, что меры по развитию женского предпринимательства могут проходить в рамках тесного сотрудничества на примере платформ взаимодействия государства с предпринимателями. С этой точки зрения, широко применяются функции созданного при агентстве Общественного совета. В нем также представлена Ассоциация по развитию женского предпринимательства.

Мамедов подчеркнул также, что при подготовке программ и проектов этого направления важно уделять внимание проблемам женского трудоустройства, в особенности на периферии. В регионах, в центре внимания меры по росту финансовой образованности женщин, развития у них навыков финансового управления, а также повышение их потенциала для начала и ведения бизнеса. Для определения перспективного направления в этой области необходимо принимать соответствующие меры. Создание бизнес-инкубатора для женского предпринимательства также будет поддерживаться агентством МСБ, добавил он.

(Текст: Вячеслав Черкашин. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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