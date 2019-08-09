Дезинфекция в пунктах забоя скота в Азербайджане бесплатна

БАКУ /Trend/ - Дезинфекция в пунктах забоя скота в преддверии праздника Гурбан будет осуществляться бесплатно, сказал завотделом Бакинского ветеринарного управления Агентства аграрных услуг при министерстве сельского хозяйства Рафиг Аллахвердиев, передает в пятницу Trend.

"Эти услуги бесплатны и в обычные, и в праздничные дни. Наша цель - предотвращение распространения инфекционных заболеваний. После праздников во время уборки палаточных пунктов забоя будут проводиться работы по дезинфекции», - сказал заведующий отделом.

Аллахвердиев добавил, что для граждан, обратившихся в индивидуальном порядке, эти услуги являются платными. «Если гражданин сам обращается к нам по поводу дезинфекционных работ, то он должен заплатить госпошлину. Стоимость дезинфекционных работ составляет 0,06 гяпик за квадратный метр», - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)

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