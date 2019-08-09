Дезинфекция в пунктах забоя скота в Азербайджане бесплатна

9 августа 2019 14:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Дезинфекция в пунктах забоя скота в преддверии праздника Гурбан будет осуществляться бесплатно, сказал завотделом Бакинского ветеринарного управления Агентства аграрных услуг при министерстве сельского хозяйства Рафиг Аллахвердиев, передает в пятницу Trend.

"Эти услуги бесплатны и в обычные, и в праздничные дни. Наша цель - предотвращение распространения инфекционных заболеваний. После праздников во время уборки палаточных пунктов забоя будут проводиться работы по дезинфекции», - сказал заведующий отделом.

Аллахвердиев добавил, что для граждан, обратившихся в индивидуальном порядке, эти услуги являются платными. «Если гражданин сам обращается к нам по поводу дезинфекционных работ, то он должен заплатить госпошлину. Стоимость дезинфекционных работ составляет 0,06 гяпик за квадратный метр», - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Накануне праздника Гурбан в Иране подорожала баранина
Общество 8 августа 15:55
Агентство пищевой безопасности Азербайджана опубликовало адреса пунктов забоя скота, действующих в период праздника Гурбан
Общество 8 августа 13:34
Управление мусульман Кавказа: Одной из особенностей праздника Гурбан является недопущение религиозной дискриминации
Точка зрения 7 августа 18:14
Определенные группы вне мусульманского мира выступают против распространения в мире исламских ценностей - Администрация Президента
Политика 7 августа 15:07
Обнародован список мест проведения ярмарки "Kənddən şəhərə" в дни праздника Гурбан
Общество 6 августа 15:46
В Азербайджане в ближайшее время будут обнародованы коэффициенты в сфере сельхозпроизводства
Бизнес 6 августа 12:53
Лента новостей
Йеменские хуситы сообщили об убийстве брата их предводителя
Арабские страны 14:20
Банки Узбекистана резко подняли курс доллара
Финансы 14:09
Посол США в Берлине пригрозил частичным выводом американских войск из ФРГ
Другие страны 14:06
Как изменились цены на потребительские товары в Азербайджане в июле?
Бизнес 13:58
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Общество 13:57
В ДТП в Анталье пострадала гражданка России
Турция 13:52
В пункты жертвенного забоя скота в Азербайджане организован инфотур (ФОТО)
Общество 13:52
Израиль и одна из областей Казахстана намерены сотрудничать в сельхозсфере
Бизнес 13:43
Вышел в свет новый выпуск журнала Mədəniyyət.AZ (ФОТО)
Социум 13:41