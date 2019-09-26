В Азербайджане объявлен конкурс на тему пищевой безопасности

26 сентября 2019 14:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Институт пищевой безопасности Азербайджана объявил конкурс под названием "Безопасная пища", сообщает в четверг Trend.

На конкурс принимаются сценарии для социального видеоролика, который будет снят на тему пищевой безопасности.

Целью проекта является повышение знаний граждан в области пищевой безопасности, привлечение их внимания к этой теме, привнесение в повестку дня вопроса важности пищевой безопасности и повышения роли граждан в решении проблем в этой сфере.

Согласно правилам конкурса, сценарии должны предусматриваться для 3-5 минутного видеоролика и быть в формате «word». Представленные сценарии должны быть подготовлены на азербайджанском языке и только для этого конкурса. Один автор может предложить несколько сценариев, возрастного ограничения нет. Сценарии, являющиеся плагиатом, будут устранены из конкурса.

Жюри конкурса выберет лучшие 10 сценариев. Авторы сценариев, занявших первые три места, будут награждены денежной суммой и ценными подарками. На основе сценария, занявшего первое место, Институт пищевой безопасности Азербайджана снимет социальный видеоролик.

Авторы, желающие принять участие в конкурсе, могут отправить свой сценарий с первого октября по первое ноября на электронный адрес media@afsa.gov.az с заголовком «Безопасная пища».

Наряду со сценарием, авторы также должны предоставить информацию о себе в виде свободного текста. В информации должны быть указаны имя, фамилия, отчество и контактная информация автора.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Талантливые танцоры Азербайджана готовы к Red Bull Dance Your Style (ФОТО)
Культура 21 августа 10:37
В Барде обнаружен подпольный цех по производству контрафактного алкоголя (ФOTO)
Общество 16 августа 17:06
Состоялось первое заседание оргкомитета, созданного в связи с конкурсом "Восхождение"
Политика 31 июля 16:43
Агентство: За время деятельности Агентства пищевой безопасности усилился контроль над экспортом продуктов в ЕС
Общество 9 июля 16:46
В Азербайджане объявлен первый Телевизионный конкурс вокалистов (ВИДЕО)
Культура 25 июня 16:25
Операционная компания Umid Babek Operating Company закупает генераторы
Экономика 25 июня 12:29
Лента новостей
Как изменились цены на автомобильном рынке Азербайджана в августе 2019 года?
Бизнес 15:47
Президент Ильхам Алиев: Один из основных приоритетов – уменьшение зависимости от нефтяной и газовой сферы
Политика 15:39
В Технологическую академию Межбанка подано около 7 тыс. заявок
Финансы 15:38
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с вице-президентом Международной финансовой корпорации (ФОТО)
Политика 15:32
Еще одно сильное землетрясение в Стамбуле (ФОТО/ВИДЕО)
Турция 15:18
На ярмарке меда в Баку будут установлены камеры наблюдения
Общество 15:15
В Баку начинается отбор уличных музыкантов
Общество 15:13
Грузинский чай "Манна" будет экспортироваться в США
Финансы 15:10
Турецкие банки Ziraat Bankası, Halkbank и Vakıfbank снизили процентные ставки на покупку транспортных средств в Турции
Турция 15:08