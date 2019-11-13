Бюджет Фонда страхования от безработицы Азербайджана прогнозируется в размере более 128 млн манатов — министр

13 ноября 2019 18:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Расходы и доходы бюджета Фонда страхования от безработицы при министерстве труда и социальной защиты населения на 2020 год прогнозируется в размере 128 235 400 манатов.

Как сообщает в среду Trend, об это сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев информируя о «Бюджете Фонда страхования от безработицы на 2020 год».

Согласно документу, 111 869 600 манатов доходов фонда в следующем году будет обеспечено за счет сборов по страхованию от безработицы, 17 834 800 манатов – за счет организаций, финансируемых из бюджета, 76 200 манатов – за счет внебюджетного сектора и 30 тысяч манатов за счет других поступлений.

Также обнародованы расходы фонда. Так, в 2020 году на страховые выплаты предусмотрены средства в размере пяти миллионов манатов, на профессиональную подготовку и организацию дополнительного обучения – пять миллионов манатов, на консультационную работу в направлении профессионального образования – два миллиона манатов, на организацию трудовых ярмарок и бирж – 500 тысяч манатов, на организацию оплачиваемых общественных работ – два миллиона манатов, организацию мероприятий самозанятости – 63 735 400 манатов, на финансирование определенной части зарплаты застрахованных на определенное время (3, 6, 9, 12 месяцев) – три миллиона манатов, на подготовку профессиональных стандартов – два миллиона манатов, расходы на аппарат и его местные структуры, определенные соответствующим органом исполнительной власти, - 43 миллиона манатов.

Отметим, что закон вступает в силу с первого января 2020 года.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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