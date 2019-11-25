В Азербайджане продажа кормов для животных и птиц освобождена от НДС

25 ноября 2019 17:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С 1 января 2020 года продажа кормов для животных и птиц на четыре года освобождается от налога на добавленную стоимость (НДС).

Об этом председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде сказал в ходе обсуждений поправок, предлагаемых в Налоговый кодекс, сообщает в понедельник Trend.

По словам главы комитета, в соответствии с проектом, обороты по продаже кормов и кормовых добавок, используемых в животноводческих и птицеводческих хозяйствах, будут освобождены от НДС с 1 января 2020 года на 4 года.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Парламент Азербайджана утвердил критерий нуждаемости на 2020 г.
Экономика 15:55
Вице-спикер парламента Азербайджана о некоторых вопросах в связи со статусом вынужденных переселенцев
Политика 15:20
Поправки в Налоговый кодекс утверждены во втором чтении
Экономика 14:58
В начальных классах школ Азербайджана надо отменить домашнее задание
Общество 14:07
Парламент Азербайджана утвердил госбюджет на 2020 год
Финансы 12:24
Парламент Азербайджана продолжает обсуждать госбюджет на 2020 г.
Экономика 20 ноября 13:06
Лента новостей
Председатель Общества улемов Ирака, советник премьер-министра Ирака по религиозным вопросам поблагодарил Президента Ильхама Алиева
Политика 19:02
Готовится генеральный план Баку, планируется сформировать креативный центр (ФОТО)
Социум 19:00
Президент Ильхам Алиев удостоил группу сотрудников БГУ "Почетного диплома Президента Азербайджана"
Политика 18:54
Президент Ильхам Алиев предоставил группе сотрудников БГУ персональную пенсию Президента Азербайджана
Политика 18:50
Дарья Гревцова: Межрегиональные связи являются важной составляющей межгосударственных отношений России и Азербайджана
Политика 18:49
Президент Ильхам Алиев присвоил группе сотрудников БГУ почетные звания
Политика 18:47
Средние цены на недвижимость в Баку составляют около 1600 манатов за квадратный метр - эксперт
Бизнес 18:46
Число частных медицинских страховщиков в Грузии увеличилось
Финансы 18:38
Отношения между Азербайджаном и Россией достигли наивысшего уровня - депутат
Политика 18:34