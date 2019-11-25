В Азербайджане продажа кормов для животных и птиц освобождена от НДС

БАКУ /Trend/ - С 1 января 2020 года продажа кормов для животных и птиц на четыре года освобождается от налога на добавленную стоимость (НДС).

Об этом председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде сказал в ходе обсуждений поправок, предлагаемых в Налоговый кодекс, сообщает в понедельник Trend.

По словам главы комитета, в соответствии с проектом, обороты по продаже кормов и кормовых добавок, используемых в животноводческих и птицеводческих хозяйствах, будут освобождены от НДС с 1 января 2020 года на 4 года.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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