Создание международного транспортного коридора "Север-Юг" - историческое событие — Джавид Гурбанов

27 ноября 2019 21:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ЗАО "Азербайджанские железные дороги" проведена встреча с делегацией во главе с послом Индии в Азербайджане Бавитлунгом Ванлалвавной.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ЗАО, на встрече были обсуждены вопросы расширения двусторонних связей. Было отмечено, что между Индией и Азербайджаном существуют исторические связи, дружественные отношения, основанные на развивающемся двустороннем сотрудничестве, в том числе, в рамках проектов международных транспортных коридоров «Север-Юг» и «Юг-Запад».

Председатель ЗАО Джавид Гурбанов проинформировал гостей о транспортно-логистических возможностях, работе, проделанной Азербайджаном в направлении усиления деятельности международных и региональных проектов. В частности было отмечена важность транспортного коридора «Север-Юг» и отмечено, что создание этого проекта действительно является историческим событием. Развитие коридора очень важно как для Индии и Азербайджана, так и для всех участников проекта. Потому что это маршрут, объединяющий Индию со странами Ближнего Востока, Кавказа, Центральной Азии, Россией и Европой. Гурбанов отметил, что делегация Мумбайского порта и Контейнерной корпорации Индии (CONCOR) 28 ноября прибудет с визитом в Азербайджан.

Посол Индии в Азербайджане Бавитлунгом Ванлалвавна высоко оценил работы, которые проделал Азербайджан в реализации международных транспортных проектов. Он отметил, что и правительство Индии приняло меры в направлении совершенствования железных дорог, усилении деятельности международного транспортного коридора «Север - Юг». Посол отметил, что согласно исследованиям, коридор «Север-Юг» позволит сэкономить 30-40 процентов от текущих цен, а с точки зрения времени, потраченного на путь, - до 50 процентов. В этой связи была подчеркнута целесообразность дальнейшего расширения проекта в рамках взаимных интересов обеих стран.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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