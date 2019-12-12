В Азербайджане начинаются очередные мониторинги в связи с "птичьим гриппом"

БАКУ /Trend/ - С целью защиты территории страны от высокопатогенного «птичьего гриппа» рабочая группа в составе сотрудников Агентства пищевой безопасности (АПБ), Института пищевой безопасности, министерств сельского хозяйства, экологии и природных ресурсов, а также здравоохранения с 16 по 20 декабря проведет очередные эпизоотологические мониторинги.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на АПБ, мониторинги среди диких птиц будут проведены в национальных парках, природных заповедниках, болотистых участках на территории Абшеронского полуострова, Шабранского, Агджабединского, Сальянского и Лянкяранского районов, а также на прибрежных территориях Каспийского моря.

В то же время предусмотрено проведение серологических мониторингов в приусадебных хозяйствах на Абшероне, в Шабранском, Агджабединском, Сальянском и Лянкяранском районах.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.