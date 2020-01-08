В Азербайджане применен новый метод получения удобрений

БАКУ/Trend/ - Парк высоких технологий НАНА Азербайджана планирует применить новую технологию для производства удобрений из бытовых отходов, сообщили в среду Trend в Институте геологии и геофизики Академии наук.

Группа ученых института провела исследования для получения удобрений новым технологическим способом из полезных ископаемых и промышленных отходов. Органические минеральные комплексные удобрение и мелиорант, полученные с использованием шлаков и нефтеотходов на заводе по переработке твердых бытовых отходов в поселке Балаханы применялись для восстановления солончаковых земель в поселке Говсан.

Эту технологию, опирающуюся на принципы эффективного использования местного сырья, планируется применить в Парке высоких технологий.

В результате проведенных исследований авторская группа получила евразийский патент на изобретение «Методы получения удобрений из бытовых отходов».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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