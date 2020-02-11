“Волонтеры МСБ” проинформировали предпринимателей Огузского района (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - «Волонтеры малого и среднего бизнеса» Агентства по развития малого и среднего бизнеса (МСБ) проинформировали предпринимателей микро- и малого бизнеса Огузского района о механизмах и мерах государственной поддержки субъектам МСБ, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство.

На объектах общепита, торговых центрах, швейных цехах и личных хозяйствах в Огузском районе волонтеры офиса «Друг МСБ» рассказали предпринимателям о механизмах государственной поддержки, деятельности Агентства, созданию и развитию бизнеса, защите интересов субъектов МСБ, мерах по их просвещению.

«Волонтеры МСБ» продолжат информировать местных предпринимателей о деятельности Агентства и предусмотренных для них услугах городах и регионах страны.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)