В Азербайджане зафиксирован значительный рост экспорта граната и продуктов его переработки

БАКУ /Trend/ - В объеме экспорта граната и гранатовой продукции Азербайджана зафиксирован значительный рост.

Об этом в пятницу сказал Trend председатель Азербайджанской ассоциации производителей и экспортеров граната Фархад Гарашов.

По его словам, если в 2018 году было экспортировано 9300 тонн продукции стоимостью на 12,2 миллиона долларов, то в 2019 году этот показатель составил 17 500 тонн и 19 миллионов долларов соответственно.

Председатель Ассоциации подчеркнул, что в 2019 году также вырос экспорт гранатовых концентратов и сока.

"Если в 2018 году было экспортировано приблизительно 750 тонн гранатового концентрата стоимостью 1,3 миллиона тонн, то в 2019 году этот показатель составил 905 тонн стоимостью 1,5 миллиона тонн. В 2019 году было экспортировано около 6400 тонн гранатового сока стоимостью 7,4 миллиона долларов, что примерно на 500 тонн больше чем в 2018 году", - сказал Гарашов.

Он также отметил, что достигнут значительный рост и в производстве граната. Если в 2018 году было произведено 155 тысяч тонн, то в 2019 году эта цифра составила 175 тысяч тонн.

Глава Ассоциации отметил, что рост был достигнут за счет благоприятных условий, созданных в стране для предпринимателей, а также внимания и заботы, оказываемых государством сельскому хозяйству.

"В стране осуществляется масштабная работа для улучшения бизнес-среды. Расширяется и география экспорта азербайджанской продукции, в зарубежных странах открываются торговые дома Азербайджана, что способствует устойчивому развитию предпринимательства", - отметил Гарашов.

Он также рассказал о будущей деятельности Ассоциации, а также сообщил, что основной целью организации в 2020 году станет рост экспорта во Францию и Польшу, выход на рынки других европейских стран при поддержке Фонда поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане.

Отметим, что Азербайджанская ассоциация производителей и экспортеров граната начала деятельность в ноябре 2016 года. В 2019 году деятельность Ассоциации оказалась крайне плодотворной, таким образом число членов увеличилась около 10 раз. К концу 2019 года число членов Ассоциации составило 345 человек, против 34 - в 2018 году. Ассоциация также тесно сотрудничает с международными организациями в направлении развития гранатоводства.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )