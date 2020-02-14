Азербайджанская продукция будет представлена на продовольственной выставке в Дубае
БАКУ /Trend/ - Азербайджанская продукция будет демонстрироваться на международной продовольственной выставке "Gulfood 2020" в Дубае (ОАЭ), которая состоится 16-20 февраля, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу министерства экономики.
На едином стенде "Made in Azerbaijan" при поддержке министерства и организации AZPROMO будет представлена продукция 20 азербайджанских компаний, функционирующих в сферах производства молока и молочной продукции, меда, фундука, фруктовых соков, кондитерских изделий, овощей и консервов, сухофруктов и хурмы.
В рамках выставки предприниматели проведут встречи и обсуждения по вопросам экспорта.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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