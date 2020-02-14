Азербайджанская продукция будет представлена на продовольственной выставке в Дубае

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская продукция будет демонстрироваться на международной продовольственной выставке "Gulfood 2020" в Дубае (ОАЭ), которая состоится 16-20 февраля, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу министерства экономики.

На едином стенде "Made in Azerbaijan" при поддержке министерства и организации AZPROMO будет представлена продукция 20 азербайджанских компаний, функционирующих в сферах производства молока и молочной продукции, меда, фундука, фруктовых соков, кондитерских изделий, овощей и консервов, сухофруктов и хурмы.

В рамках выставки предприниматели проведут встречи и обсуждения по вопросам экспорта.

(Текст: Кямаля Сеидова)