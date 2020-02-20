В "Азеригаз" создан новый департамент

БАКУ/Trend/ - По приказу, подписанному генеральным директором производственного объединения "Азеригаз" Русланом Алиевым, проведена структурная реформа.

Как сообщили Trend в ПО, Бакинский региональный департамент по продаже газа, Бакинский региональный департамент по обслуживанию газовых измерительных установок и Бакинский региональный департамент по продаже газа на их базе были переформированы в Бакинский региональный департамент по техническому обслуживанию газопроводов и приборов. Штат из ста низкооплачиваемых работников этих трех структур закрылся, а сами они будут переведены в новый департамент.

В ходе структурных реформ среди инженерного персонала не произойдет какого-либо снижения заработных плат, а наоборот, ожидается рост зарплат некоторых сотрудников. В целом же данная структурная реформа не приведет к сокращению персонала.

Отметим, что эта структурная реформа, в первую очередь, проводится для повышения уровня удобства и довольства абонентов. Так, до сегодняшнего дня абоненты по праву выражали недовольство при обращении за некоторыми услугами. Оптимизация в рамках структурной реформы позволит абонентам отныне получать пакет услуг в одной структуре от одного ответственного лица, не теряя времени как раньше.

(Текст: Садраддин Агджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)