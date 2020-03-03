Рынок страхования жизни в Азербайджане развивается быстрыми темпами

Экономика 3 марта 2020 17:48 (UTC+04:00)
Рынок страхования жизни в Азербайджане развивается быстрыми темпами

БАКУ/Trend - Рынок страхования жизни в Азербайджане демонстрирует уверенный рост, сообщает во вторник Trend со ссылкой на опубликованный отчет Центробанка страны.

В январе 2020 года сборы страховых премий в сегменте добровольного страхования жизни составили 16,244 миллиона манатов что на 4,703 миллиона манатов или на 40,7 процента выше показателей января 2019 года. При этом положительная динамика наблюдается практически по всем позициям. Так, по страхованию на дожитие сборы составили 13,288 миллиона манатов, увеличившись почти на 59 процентов от показателей января 2019 года. Сборы по страхованию от смерти составили 2,897 миллиона манатов, что практически не отличается от сборов в январе 2019 года. В три раза выросли сборы по страхованию от неизлечимых заболеваний, достигнув 20,2 тысячи манатов, в отличии от 6,7 тысячи манатов в январе 2019 года. Снизились сборы по страхованию от утраты трудоспособности - с 244,5 тысячи манатов до 38,7 тысячи манатов.

В области обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, осуществляемого компаниями задействованными в сегменте life-страхования, рост премий составил 0,343 миллиона манатов, увеличившись до 2,585 миллиона манатов по сравнению с показателями января 2019 года (рост более чем на 15 процентов).

Как отметил эксперт в области страхования Хаял Мамедханлы, возрождение интереса к добровольным видам страхования жизни во многом обусловлено тем, что после того, как в прошлом году отмечался серьезный спад на рынке страхования жизни, связанный с законодательными изменениями, внесенными в 2018 году по продукту "накопительное страхование жизни", в соответствие с которым на накопительное страхование может быть направлено не более 50 процентов от дохода застрахованного, многие клиенты осознали, что не смотря на введенные ограничения на преференции по данному виду, он все же остается более привлекательным инструментом вложения средств по сравнению с банковскими депозитами, тем более - с учетом ситуации в банковском секторе.

Как отметили в страховой компании "PAŞA Həyat Sığorta" - лидера на рынке страхования жизни в Азербаджане, одной из причин роста собираемости премий в сегменте добровольного страхования жизни, помимо упомянутых выше, стало повышение заработной платы клиентов компании примерно на 20 процентов.

Автор: Юсиф Агаев.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Хасан Роухани пригласил Путина на саммит астанинской тройки в Иране
Хасан Роухани пригласил Путина на саммит астанинской тройки в Иране
Зариф поблагодарил ВОЗ за помощь в борьбе с коронавирусом
Зариф поблагодарил ВОЗ за помощь в борьбе с коронавирусом
Трамп заявил, что США готовы помочь в борьбе с коронавирусом Ирану, если он попросит
Трамп заявил, что США готовы помочь в борьбе с коронавирусом Ирану, если он попросит
Loading Bars
Лента новостей
Губернатор Ростовской области РФ вручил Президенту Ильхаму Алиеву памятный альбом с видеозаписью, посвященной участию великого лидера Гейдара Алиева в открытии мемориала «Самбекские высоты» (ВИДЕО) Политика 18:18
Очередная возможность работы для молодежи от Azercell (ФОТО) Общество 18:13
В Азербайджане увеличится производство клинкера Бизнес 18:09
Еврокомиссия выделила Греции €700 млн для борьбы с миграционным кризисом Европа 18:08
Правительство Великобритании представило стратегию на случай эпидемии коронавируса Европа 18:05
Казахстанская нефтегазовая компания закупит запчасти к насосам Тендеры 18:04
Казахстан и Беларусь договорились о сотрудничестве в области регулирования торговли Бизнес 18:04
В Баку ограничена работа птицеводческого цеха (ФОТО) Общество 18:03
В одном из регионов откроется новое предприятие малого бизнеса Бизнес 17:59
Азербайджанская компания по альтернативной энергетике о перпективах развития новых систем Энергетика 17:58
Азербайджанская компания Mysilo о ходе строительства силосов в Баку и регионах Строительство 17:55
ЕС отверг обвинения Турции в несоблюдении соглашения по мигрантам Европа 17:54
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии комплекса водоочистных сооружений "Шамкирчай" (ФОТО) Политика 17:51
Рынок страхования жизни в Азербайджане развивается быстрыми темпами Экономика 17:48
Yelo Bank порадовал малоимущие семьи в Ленкорани и Барде (ФОТО) Общество 17:48
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автодороги Шамкир-Аббаслы-Нариманлы после реконструкции Политика 17:47
Ни в одном из учебных заведений Азербайджана не зафиксирован факт инфицирования коронавирусом - Оперативный штаб Общество 17:46
Хазар Баширов: Азербайджанская продукция будет экспортироваться в Турцию беспошлинно Бизнес 17:45
Президент Ильхам Алиев прибыл в Шамкирский район (ФОТО) Политика 17:40
Министр обороны Азербайджана посетил передовой пункт управления (ВИДЕО) Политика 17:39
Названа дата выхода на экран сериала "Магомаев" (ФОТО, ВИДЕО) Культура 17:36
В Грузии туристы начали массово отменять брони гостиниц из-за угрозы коронавируса Туризм 17:35
Новое назначение в страховой компании "ATA Sığorta" Экономика 17:31
Внучка Пьера Ришара направила видеообращение жителям Баку (ВИДЕО, ФОТО) Культура 17:20
Таможенники Украины и Молдовы перенимают опыт коллег в Азербайджане Бизнес 17:18
Число случаев заражения коронавирусом в Испании превысило 130 Европа 17:14
Впервые азербайджанский театр будет сотрудничать с волонтерами (ФОТО) Социум 17:14
Готовится первый Индекс активного старения Азербайджана Общество 17:07
Асад назначил парламентские выборы в Сирии на 13 апреля Арабские страны 17:04
В Нэшвилле число погибших из-за торнадо возросло до шести человек США 17:03
Минобразования Азербайджана обратилось с рекомендациями к родителям Общество 17:01
В Румынии зафиксировали четвертый случай заражения коронавирусом Европа 17:00
Азербайджанское предприятие Sika о планах производства и экспорта в 2020 году Бизнес 16:56
В Марселе зафиксирован первый случай заражения коронавирусом Европа 16:54
Сокращение торгового оборота со странами с эпидемией коронавируса не повредит азербайджанской экономике Финансы 16:52
В Еврокомиссии рассказали о выплатах по миграционному соглашению Европа 16:45
Назначены новые директора в две больницы Азербайджана Общество 16:41
Музыка Карабаха в исполнении Золотого голоса Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) Культура 16:39
В Азербайджане нарастает поддержка стартапов Бизнес 16:38
В Азербайджане оглашены грядущие новшества в процессе приема школьных учителей на работу Общество 16:29
Завершается срок действия Закона Азербайджанской Республики "О полном страховании вкладов" Экономика 16:27
В Норвегии выявили коронавирус у 32 человек Европа 16:27
В Нахчыване приостановлено обучение в школах и детсадах Общество 16:25
В Кремле прокомментировали предстоящую встречу ОПЕК+ Россия 16:25
Фарид Новрузи посетил Эквадор и Перу в рамках 180-дневного путешествия вокруг света (ФОТО) Путешествия 16:19
Грузия и Катар заинтересованы в сотрудничестве в транспортной сфере Транспорт 16:14
В Азербайджане продлят время экзамена для лиц с инвалидностью Общество 16:14
Импорт сахара значительно снизился в Узбекистане Бизнес 16:04
Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью Геранбойского филиала ОАО «Азерхалча» (ФОТО) Политика 15:59
В Казахстане снизились цены на ряд нефтепродуктов Бизнес 15:56
Потенциал по долларизации депозитов в Азербайджане понизился Финансы 15:55
В Баку осуществляются медико-профилактические и дезинфекционные меры (ФОТО) Общество 15:50
Птицеводческая фабрика Азербайджана об объеме производства и экспорта основной продукции в 2020 году Бизнес 15:45
Турция в январе 2020 года увеличила экспорт в тюркоязычные страны – министерство В мире 15:38
В Италии завели дело о терроризме после взрывов почтовых конвертов Европа 15:36
В части Низаминского района Баку воды не будет Общество 15:35
Обнародован прогнозируемый объем сбора пшеницы в Туркменистане Бизнес 15:34
В январе вырос экспорт фруктов из Грузии Бизнес 15:29
В ходе учений в ВС Азербайджана проведена рекогносцировка местности в реальных условиях (ФОТО/ВИДEO) Общество 15:23
Число жертв коронавируса в Иране достигло до 77 Общество 15:23
Азербайджанская участница "Евровидения-2020" обратилась к поклонникам через соцсеть (ВИДЕО) Культура 15:23
В рамках усыновления детей с ограниченными возможностями в Азербайджане предусмотрен ряд льгот Общество 15:17
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Геранбойской районной центральной больницы (ФОТО) Политика 15:15
В Афганистане пять военных погибли при нападении на блокпост Другие страны 15:14
Россия надеется на сохранение отношений с Израилем после выборов Россия 15:13
В Азербайджане будут газифицированы свыше 1700 частных домов Общество 15:13
В Бакинской Высшей Школе Нефти повторно проведены дезинфекционные мероприятия (ФОТО) Общество 15:07
«Универсал банк» выпускает дополнительные акции Финансы 15:01
Назван лидер на рынке мобильных устройств Азербайджана ИКТ 14:58
Министерство культуры объявило о проведении конкурса Yeni dudman Культура 14:55
Я – лунатик двух темных лун. Творчество поэтессы Серебряного века в Баку (ФОТО) Культура 14:54
Глава МИД Италии оценил ситуацию с распространением коронавируса Европа 14:51
“Renessans Palace” к Новрузу начинает специальную кампанию “Премиальная весна» (ФОТО) Общество 14:43
Азербайджан располагает всеми возможностями для цифровизации экономики - эксперт Политика 14:35
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Гызылгаджилы-Геранбой-Горан-Рагимли-Вейисли-Газанбулаг-Борсунлу(ФОТО) Политика 14:34
В Баку состоялась презентация новой подсистемы в связи с усыновлением (ФОТО) Общество 14:31
Президент Ильхам Алиев прибыл в Геранбойский район (ФОТО) Политика 14:30
Турецкая армия сбила очередной самолет сил Асада в Идлибе Турция 14:26
В Азербайджане выросло ипотечное кредитование по государственной линии Финансы 14:23
Дезинфекция в школах Баку будет завершена до 10 марта (ФОТО) Общество 14:19
Бакинская фабрика SOBSAN о планах по производству новых видов декоративных обоев Бизнес 14:18
Определен лидер на рынке операционных систем Азербайджана ИКТ 14:16
Google остается самой популярной поисковой системой в Азербайджане ИКТ 14:16
Крупный коммерческий банк Казахстана цифровизирует деятельность ИКТ 14:13
Завтра в Баку до 13 градусов тепла, осадков не ожидается Общество 14:10
Узбекистан и Южная Корея организуют чартерные рейсы Транспорт 14:09
Ирландская авиакомпания Ryanair отменяет рейсы из Грузии в Италию из-за риска коронавируса Транспорт 14:07
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с праздником Новруз (ВИДЕО) Общество 14:06
Валютная структура портфеля SOFAZ имеет благоприятный прогноз Финансы 14:04
В Азербайджане отменен ряд спортивных мероприятий Общество 14:03
В летние месяцы в Ичеришехер планируется проведение культурно-массовых мероприятий (ФОТО) Общество 13:55
Газовый госконцерн Туркменистана объявил тендер на строительство установки Тендеры 13:54
В Чехии зафиксировали пятый случай заболевания коронавирусом Европа 13:54
AzerGold проводит тендер на закупку материалов Тендеры 13:53
В Узбекистане выявлен ряд нарушений допущенных нефтебазами Энергетика 13:52
В Пекине ввели карантин для приезжающих из ряда стран Другие страны 13:51
В Азербайджане будут подготовлены предложения по повышению минимальной зарплаты Общество 13:47
Названа дата ввода в эксплуатацию разрушенной дороги в Бибиэйбате Строительство 13:46
Россия запретила въезд карабахским сепаратистам Нагорно-карабахский конфликт 13:37
В Государственном нефтяном фонде Азербайджана новое назначение Экономика 13:24
Все новости