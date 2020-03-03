Рынок страхования жизни в Азербайджане развивается быстрыми темпами

БАКУ/Trend - Рынок страхования жизни в Азербайджане демонстрирует уверенный рост, сообщает во вторник Trend со ссылкой на опубликованный отчет Центробанка страны.

В январе 2020 года сборы страховых премий в сегменте добровольного страхования жизни составили 16,244 миллиона манатов что на 4,703 миллиона манатов или на 40,7 процента выше показателей января 2019 года. При этом положительная динамика наблюдается практически по всем позициям. Так, по страхованию на дожитие сборы составили 13,288 миллиона манатов, увеличившись почти на 59 процентов от показателей января 2019 года. Сборы по страхованию от смерти составили 2,897 миллиона манатов, что практически не отличается от сборов в январе 2019 года. В три раза выросли сборы по страхованию от неизлечимых заболеваний, достигнув 20,2 тысячи манатов, в отличии от 6,7 тысячи манатов в январе 2019 года. Снизились сборы по страхованию от утраты трудоспособности - с 244,5 тысячи манатов до 38,7 тысячи манатов.

В области обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, осуществляемого компаниями задействованными в сегменте life-страхования, рост премий составил 0,343 миллиона манатов, увеличившись до 2,585 миллиона манатов по сравнению с показателями января 2019 года (рост более чем на 15 процентов).

Как отметил эксперт в области страхования Хаял Мамедханлы, возрождение интереса к добровольным видам страхования жизни во многом обусловлено тем, что после того, как в прошлом году отмечался серьезный спад на рынке страхования жизни, связанный с законодательными изменениями, внесенными в 2018 году по продукту "накопительное страхование жизни", в соответствие с которым на накопительное страхование может быть направлено не более 50 процентов от дохода застрахованного, многие клиенты осознали, что не смотря на введенные ограничения на преференции по данному виду, он все же остается более привлекательным инструментом вложения средств по сравнению с банковскими депозитами, тем более - с учетом ситуации в банковском секторе.

Как отметили в страховой компании "PAŞA Həyat Sığorta" - лидера на рынке страхования жизни в Азербаджане, одной из причин роста собираемости премий в сегменте добровольного страхования жизни, помимо упомянутых выше, стало повышение заработной платы клиентов компании примерно на 20 процентов.

Автор: Юсиф Агаев.