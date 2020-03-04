Стратегия банка ВТБ (Азербайджан) полностью отвечает требованиям азербайджанской экономики

БАКУ /Trend/ - Прогнозы и стратегические взгляды банка ВТБ (Азербайджан) полностью совпадают с прогнозами и стратегическими взглядами правительства Азербайджана в направлении диверсификации национальной экономики страны.

Об этом Trend на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности банка в 2019 году сказал председатель правления банка ВТБ (Азербайджан) Евгений Кирин.

В частности Кирин отметил, что банк, также как и азербайджанское государство, заинтересован в диверсификации портфеля, чтобы защитить себя от высоких рисков, связанных с зависимостью от вложения значительной доли средств в развитие одной определенной сферы.

Тем самым, сказал председатель правления банка, в скором времени портфель ВТБ, диверсифицируясь в соответствии с требованиями и трендами на внутреннем рынке Азербайджана, будет в некотором смысле схож по структуре с ВВП страны.

"Мы также заинтересованы, чтобы большая часть средств была направлена на кредитование юридических лиц. В прошлом году нам удалось стабилизировать кредитный портфель, который является основным инструментом доходов банка - он увеличился на 40 процентов, при этом 70 процентов роста было обеспечено за счет корпоративных кредитов. Таким образом, мы ставили во главу угла развитие кредитования предпринимательства и сегодняшнее положение в этом направлении отвечает требованиям страны", - отметил Кирин.

Председатель правления банка также прокомментировал условия выдачи бизнес-кредитов, отметив, что долгосрочные кредиты выдаются на срок до пяти-семи лет, в зависимости от вида деятельности и клиентской категории, что вполне оправдано, так как при неокупаемости бизнеса за пять-семь лет необходимо поднимать вопрос о целесообразности его кредитования.

"Конечно, значительная часть корпоративных кредитов априори приходится на сферу торговли, что закономерно не только для ВТБ, но и для большинства банков и рынков. Это объясняется тем, что в силу своей высокой оборачиваемости данная сфера наиболее остро нуждается в кредитах", - добавил Кирин.

Автор: Эльдар Джанашвили.