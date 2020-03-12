В ряде аптек Азербайджана установлены факты искусственного завышения цен

БАКУ /Trend/ - С целью своевременного выявления и пресечения возможного дефицита лекарственных средств, в том числе медицинского спирта и масок, в результате искусственного завышения цен и незаконного вывода этих средств из оборота, Государственная служба по антимонопольной политике и защите прав потребителей при министерстве экономики усилила контроль, и в настоящее время продолжает проводить интенсивные мониторинги и проверки.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве, в ходе проверок в ряде аптек в Низаминском, Насиминском, Ясамальском районах столицы, а также в городах Сумгайыт, Гянджа, Хачмаз и Шеки было установлено, что в процессе продажи лекарственных средств порой не соблюдается ценовая дисциплина, в связи с чем были составлены протоколы, которые были направлены в соответствующие судебные органы.

Государственная служба по антимонопольной политике и защите прав потребителей при министерстве экономики продолжает проверки в связи с соблюдением требований законодательства при продаже лекарственных средств, в том числе медицинского спирта и масок.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)