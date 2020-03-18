Задержание Мубариза Мансимова не может быть в коммерческих интересах SOCAR (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - В некоторых заключениях, распространенных в последнее время в социальных сетях в связи с задержанием в Турции руководителя Группы компаний Palmali Мубариза Мансимова, упоминается Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR).

Как сообщает в среду Trend, комментируя данный вопрос, в SOCAR сообщили, что задержание Мубариза Мансимова правоохранительными органами Турции не имеет никакого отношения к арбитражным процессам, которые будут проведены в Лондоне и Дубае в рамках дела SOCAR и Palmali.

В компании отметили, что его задержание не может быть в коммерческих интересах SOCAR: "Задержание Мубариза Мансимова в Турции, наоборот, помешав его участию в арбитражных процессах в Лондоне и Дубае, может вызвать задержки в выполнении им финансовых обязательств. Затягивание арбитражных процедур, начатых в 2018 году SOCAR против Palmali, может оказать негативное влияние на финансовый баланс SOCAR, на имущество и неимущественные интересы, и ввиду этого не может быть в коммерческих интересах SOCAR".

SOCAR верит в эффективность системы юстиции Турции и однозначно отвергает возможность вмешательства в судебные процессы.

Отметим, что ранее SOCAR и Palmali сотрудничали. Однако, партнеры никогда не создавали совместных учреждений. В результате невыполнения обязательств компанией Palmali, компании, входящие в группу SOCAR, в 2018 году начали арбитражные процедуры против дочерних предприятий Palmali и Мубариза Мансимова. В целом планируется проведение трех арбитражных процессов в Лондоне и Дубае. Арбитражные процедуры, которые длятся уже около двух лет, до этого отменялись именно из-за Palmali», - говорится в информации.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)