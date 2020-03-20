БАКУ /Trend/ - Обнародованы реквизиты Фонда по поддержке борьбы с коронавирусом в Центробанке Азербайджана.

Информация о банковских реквизитах счета Фонда по поддержке борьбы с коронавирусом, открытого в Центральном банке Азербайджана, в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана от 19 марта, в манатах:

Номер счета : AZ96NABZ01360450000000001944

Название счета : COVİD-19 Mübarizəyə Dəstək Fondu

Реквизиты Центробанка, обслуживающего счет:

SWIFT BIC kod : NABZAZ2C

Код: 501004

VÖEN: 9900071001

Корреспондентский счет: AZ74NABZ01451700000000001944