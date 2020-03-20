Обнародованы реквизиты Фонда по поддержке борьбы с коронавирусом в Центробанке Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Обнародованы реквизиты Фонда по поддержке борьбы с коронавирусом в Центробанке Азербайджана.
Информация о банковских реквизитах счета Фонда по поддержке борьбы с коронавирусом, открытого в Центральном банке Азербайджана, в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана от 19 марта, в манатах:
Номер счета : AZ96NABZ01360450000000001944
Название счета : COVİD-19 Mübarizəyə Dəstək Fondu
Реквизиты Центробанка, обслуживающего счет:
SWIFT BIC kod : NABZAZ2C
Код: 501004
VÖEN: 9900071001
Корреспондентский счет: AZ74NABZ01451700000000001944
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