В Азербайджане завершен процесс возврата пассажирами билетов на поезда внутреннего следования, купленных до 31 марта

БАКУ /Trend/ - ЗАО «Азербайджанские железные дороги» полностью завершило возврат заблаговременно приобретенных билетов на поезда внутреннего следования, сообщили в субботу в ЗАО в ответ на запрос Trend.

Было отмечено, что на рейсы на период с 21 по 31 марта был продан 2 891 билет: «По решению Оперативного штаба при Кабмине, в рамках мер борьбы с коронавирусом с 21 марта движение поездов внутреннего и международного следования было приостановлено, за исключением поездов, следующих по Абшеронской кольцевой железной дороге. Из 2 891 билета 1688 были проданы за наличные, 1 071 - в режиме онлайн, 132 - посредством POS-терминалов. За все билеты деньги пассажирам были возвращены».

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)