Мехди Бабаев: Налоговые льготы будут действительны следующие несколько лет

Экономика 23 апреля 2020 14:46 (UTC+04:00)
Мехди Бабаев: Налоговые льготы будут действительны следующие несколько лет

БАКУ/Trend/ - Государственная поддержка предпринимателям в период пандемии может быть оказана в двух направлениях. Налоговые льготы будут действительны даже следующие несколько лет.

Об этом в четверг сказал Trend директор Бакинского Центра Отчетности Мехди Бабаев.

Он сообщил, что одним из таких направлений является предоставление помощи предпринимателям, и этот процесс уже завершается.

«Сюда входит выдача части зарплат, единовременная помощь. Второе направление - снижение обязательств предпринимателей перед государством, среди которых можно указать налоговые, социальные и другие выплаты. Эти меры продолжатся и в постпандемический период, чтобы предприниматель мог продолжить свою деятельность. С другой стороны, уже подготовлены поправки в Налоговый кодекс и закон «О социальном страховании», и эти поправки охватят три направления. Первое – освобождение от налогов, второе – налоговые льготы, а третье направление – налоговые каникулы, то есть отсрочки для предпринимателей в связи с выплатой налогов. Помощь будет предоставляться в 2021, 2022 годах и даже следующие несколько лет. В основном предлагаемые поправки охватывают постпандемический период», - сказал Бабаев.

Он также прокомментировал вопрос о полном освобождении от налогов. По словам Бабаева, данные уступки предусмотрены для предпринимателей, которые серьезно пострадали о пандемии.

«Эти предприниматели в 2020 году освобождаются от налогов на имущество и землю. Помимо этого, предусматривается снизить налог на прибыль таких предпринимателей в 2020 году на 75 процентов. Это станет мощным импульсом для продолжения предпринимательской деятельности.

Наряду с этим, есть и такие налогоплательщики, для которых предусмотрены льготы в размере 50 процентов. Предприниматели должны понимать, что все эти льготы и послабления относятся только к тем, кто серьезно пострадал от пандемии. В отношении предпринимателей в сфере общепита, таких как рестораны, кафе, дома торжеств применялась 8-процентная налоговая ставка, предусматривается снизить эту цифру до четырех», - уточнил Мехди Бабаев.

Эксперт сообщил, что также предусмотрены льготы для предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере пассажироперевозок.

«Коэффициентные ставки по налогам, уплачиваемым этими людьми за количество пассажиров, также снижаются.

Однако есть и льготы, которые предусмотрены для всех микропредпринимателей независимо от того, пострадали они от пандемии или нет. Если ранее выплаты по упрощенному налогу для таких предпринимателей были равны двум процентам, то сейчас предлагается снизить эту цифру до одного процента. Помимо этого предусмотрены 50-процентные льготы в связи с выплатами по социальному страхованию. Например, если парикмахер в каком-то районе, наряду с выплатой определенного ежемесячного налога, также выплачивал сумму 62 манатов 50 гяпик как взнос по социальному страхованию, то теперь эта сумма снижена до 15 манатов», - отметил Мехди Бабаев.

Экономист также затронул льготы в связи с налоговыми обязательствами предпринимателей. Он отметил, что для таких лиц будут созданы условия для уплаты налоговых обязательств за апрель несколько позже, в последующие месяцы.

«Например, по налогам на прибыль и имущество есть текущая форма оплаты. Предпринимателям пойдут на уступки, чтобы в этом году они платили налоги не по кварталам, а в конце года. Помимо налоговых льгот, также предусмотрены налоговые каникулы. В течение данного периода с предпринимателей не будут требоваться налоговые отчеты. То есть, в целом это можно назвать снижением налогов, а также возможностью оплатить сниженные налоги позднее. Это крайне важный шаг для продолжения деятельности предпринимателей. Даже есть такие налоги, оплаты которых отложены до 2026 года. Это в основном касается микропредпринимателей», - добавил он.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)

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