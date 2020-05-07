Инам Керимов: В перевозках продовольственных товаров в Азербайджане никаких проблем нет

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане продолжаются предприниматься меры по борьбе с пандемией и ее последствиями. В частности, делается все возможное, чтобы не допустить возникновения проблем в аграрной отрасли, деятельности фермеров и сбоев в обеспечении граждан сельхозпродукцией.

Как сообщает в четверг Trend, об этом в интервью журналистам во время осмотра посевных площадей в Бардинском районе сказал министр сельского хозяйства Инам Керимов.

Он сообщил, что деятельность в аграрном секторе продолжается с соблюдением требований особого режима карантина, введенного Оперативным штабом при Кабинете министров. В то же время, нет никаких проблем в перевозках продуктов питания как между районами, так и между городами.