Инам Керимов: В перевозках продовольственных товаров в Азербайджане никаких проблем нет
Экономика 7 мая 2020 15:02 (UTC+04:00)
БАКУ/Trend/ - В Азербайджане продолжаются предприниматься меры по борьбе с пандемией и ее последствиями. В частности, делается все возможное, чтобы не допустить возникновения проблем в аграрной отрасли, деятельности фермеров и сбоев в обеспечении граждан сельхозпродукцией.
Как сообщает в четверг Trend, об этом в интервью журналистам во время осмотра посевных площадей в Бардинском районе сказал министр сельского хозяйства Инам Керимов.
Он сообщил, что деятельность в аграрном секторе продолжается с соблюдением требований особого режима карантина, введенного Оперативным штабом при Кабинете министров. В то же время, нет никаких проблем в перевозках продуктов питания как между районами, так и между городами.
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