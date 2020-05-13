БАКУ /Trend/ - Азербайджан начал экспорт раннего картофеля в зарубежные страны.

Об этом сказал Trend заведующий отделом по связям с общественностью министерства сельского хозяйства Вугар Гусейнов.

Завотделом сказал, что в настоящее время уборка картофеля началась в Джалилабадском и Шамкирском районах.

"Уборка раннего картофеля продолжается на высоком уровне. В настоящее время продукция отправляется как на внутренний рынок, так и за рубеж. Азербайджанские фермеры в основном экспортируют ранний картофель в Украину, Россию и Беларусь. Созданы все условия для экспорта своих товаров предпринимателями. Несмотря на объявление карантинного режима в стране, это не создает препятствий для фермеров для экспорта товаров. Азербайджан уже 10 дней как продолжает экспорт раннего картофеля", - отметил Гусейнов.

Гусейнов добавил, что в этом году наблюдается изобилие в производства данного сорта картофеля.

"Из-за изобилия продукции фермеры не только экспортируют, но и отправляют свою продукцию на внутренние рынки. Например, в настоящее время розничная цена раннего картофеля в Шамкирском районе составляет 60 гапиков за килограмм. Цена этого продукта в Баку варьируется от 70, до 90 гапиков. В настоящее время уборка картофеля продолжается. Сбор урожая картофеля должен быть завершен к концу мая", - сказал завотделом министерства.

(Автор: Самир Али)