Азербайджан экспортирует лук в арабские страны

БАКУ /Trend/ - В этом году Азербайджан экспортирует лук почти в 10 стран, сказал в четверг Trend завотделом по связям с общественностью министерства сельского хозяйства Вугар Гусейнов.

«В Бардинском районе сбор лука уже начался. Урожай хороший. Сейчас килограмм лука на местах стоит 0,23 маната, на рынке цены варьируют в пределах 0,35-0,40 маната», - сказал он.

Гусейнов отметил, что Азербайджан экспортирует лук в Украину, Россию, Беларусь, Турцию, а с этого года начинается его экспорт в Польшу и арабские страны: «Экспорт лука уже осуществлен в арабские страны. В ближайшие дни сбор урожая лука начнется в Агдамском и Бейлаганском районах. По мере увеличения объемов сбора урожая лук начнет экспортироваться и в другие страны».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)