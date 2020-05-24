В Азербайджане предлагается реформировать систему учета коэффициентов в рамках ОСАГО

БАКУ/ Trend - Система учета повышающих и понижающих коэффициентов (Бонус-Малус), связанных с безаварийным вождением в рамках ОСАГО нуждается в серьезном реформировании, сказал в субботу Trend председатель наблюдательного совета Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) Азер Алиев.

Система Бонус-Малус (БМ) – представляет собой систему скидок и надбавок, предусматривающую уменьшение или увеличение страховых премий в зависимости от наличия страховых случаев, произошедших по вине страхователя по предыдущим договорам обязательного страхования. В целом, существуют 17 классов Бонус-Малус, первые 5 из которых являются классами Малус (штрафов), увеличивающих страховую премию, а уровни 7-17 представляют классы Бонус (скидок), уменьшающих страховые взносы. 6-й класс системы применяется при заключении первого по отношению к автотранспортному средству договора обязательного страхования и не влияет на сумму страховой премии.

Следует отметить, что коэффициент каждого страхователя по системе Бонус-Малус определяется один раз в году, 15 января, и бывает в силе до аналогичной даты следующего года.

Следует отметить, что часто граждане, продающие на основании доверенности свои автомобили, не аннулируют действующий по отношению к продаваемому автотранспортному средству договор ОСАГО, что в свою очередь может привести к нежелательным последствиям, связанным с обязательным страхованием в будущем. Так, коэффициенты класса Малус (штрафы), начисляемые в рамках системы Бонус-Малус по дорожно-транспортным происшествиям, возникающим по вине нового владельца автомобиля до истечения срока полиса ОСАГО, будут регистрироваться на имя предыдущего владельца. В дальнейшем, при приобретении нового полиса ОСАГО для другого автотранспортного средства, бывшему владельцу придется платить более высокую страховую премию вследствие ранее приписанных ему штрафных коэффициентов (Малусов). К примеру, если новый владелец автомобиля совершит на нем несколько ДТП, то коэффициенты Малус, начисляемые на имя бывшего владельца могут дойти до самой высокой штрафной группы, что в три раза увеличит сумму страхового взноса за будущий полис ОСАГО.

Но, с другой стороны, владельцы автомобилей, совершившие несколько ДТП, коэффициент Малус у которых достаточно высок, фиктивно переоформляют автомобиль на другого владельца, который характеризуется безубыточным вождением и у которого в системе зарегистрирован коэффициент Бонус, а затем продолжают управлять данным транспортным средством на основании доверенности на вождение. Как следствие, по словам Алиева, средняя премия страхового свидетельства по ОСАГО, снизилась за последние несколько лет с 110 манатов до 65 манатов за полис.

В результате этого убыточность по данному виду демонстрирует весьма высокие показатели. По результатам 2019 года коэффициент убыточности (loss ratio) составил приблизительно 67%, в то время как за первый квартал 2020 года он достиг 84%, при том, что сборы страховых премий, по сравнению с 1-м кварталом 2019 года снизились на четыре процента. При этом необходимо отметить, что данный коэффициент не учитывает такие статьи расходов страховщиков, как календарные выплаты в Бюро Обязательного Страхования (в размере пяти процентов от объема всех собранных премий в рамках данного вида), а также расходы по ведению дел и комиссионные вознаграждения агентам, которые, в условиях жесткой конкуренции на рынке являются достаточно высокими.

Как следствие, реальные показатели убыточности в рамках данного вида являются настолько высокими, что многие страховщики отказались от активных продаж по данному виду страхования, что и отразилось на снижении размера собираемых премий.

Председатель наблюдательного совета АСА считает, что система учета повышающих и понижающих коэффициентов (Бонус-Малус) должна быть реформирована таким образом, чтобы исключить описанные выше злоупотребления со стороны недобросовестных владельцев автотранспортных средств, а информация по имевшим место убыткам отражала реальное положение дел.

Отметим, что на данный момент в Азербайджане существует 15 страховых компаний, имеющих лицензию на осуществление обязательных видов страхования, четыре из которых задействованы в области страхования жизни, одиннадцать – в сфере non-life страхования.

Напомним, что на сегодня в Азербайджане действуют 21 страховая и одна перестраховочная компания.

(Автор: Юсиф Агаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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