Агентство по развитию МСБ провело встречу с предпринимателями тепличных хозяйств в районах Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Сегодня при участии Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) была организована очередная онлайн-встреча с предпринимателями тепличных хозяйств различных районов республики, сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство.

В онлайн-встрече, проведенной в рамках платформы диалога государство-предприниматель, участвовали представители Агентства по развитию МСБ, ПО «Азеригаз», ОАО «Азерсу», Агентство аграрного кредитования и развития при министерстве сельского хозяйства, Тарифного совета, SOCAR Petroleum, а также владельцы почти 50 тепличных хозяйств.

На встрече были заслушаны обращения предпринимателей о трудностях по продаже и экспорту продукции в связи с пандемией коронавируса, цене газа, подаваемого тепличным хозяйствам, предоставлении льгот в связи с задолженностями за потребление газа, об обеспечении мазутом, проблемах в управлении современными теплицами, создании предприятий по переработке овощей, подключении к электросети и по другим аспектам, даны ответы на интересующие вопросы.

На ряд вопросов, поднятых предпринимателями, представители соответствующих структур оперативно отреагировали на месте, а о вопросах, требующих рассмотрения, предприниматели будут проинформированы посредством офисов «Друг МСБ».

Все вопросы, поднятые на встрече, будут находится на повестке Агентства, и в рамках законодательства с соответствующими структурами будут проведены совместные меры для оказания необходимой поддержки.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)