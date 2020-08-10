О мерах по разрешению проблем с питьевой водой в Нефтчалинском районе Азербайджана - ИВ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Нефтчале продолжаются безотлагательные мероприятия меры в направлении решения проблемы с питьевой водой.

Как сообщили в понедельник Trend в Исполнительной власти Нефтчалинского района, в рамках исполнения рекомендаций и указаний, данных Президентом Ильхамом Алиевым в связи с водной проблемой в стране, осуществляются соответствующие мероприятия для улучшения водоснабжения населения.

"С 1 августа более 50 водовозов и транспортных средств общей емкостью 500 кубометров снабжают водой Нефтчалинский район. В районе установлены пластиковые резервуары для воды общей емкостью 800 м3, и питьевая вода через день подается в эти резервуары, а затем используется для водоснабжения населения. При этом водоочистные сооружения обеспечиваются водой также через день. После того как река Аккуша была взята под контроль уровень воды в реке поднялся. Это создало хорошую возможность для фермеров с точки зрения улучшения водоснабжения в целом", - сказали в районной ИВ.

Было подчеркнуто, что, если до совещания водоснабжение осуществлялось на уровне 30-35 процентов,сегодня этот показатель достиг 60-70 процентов. Одновременно ведутся интенсивные работы на новом водопроводе протяженностью 44 километра из Сальянского района в Нефтчалинский.

"В Оперативный штаб, созданный при главе исполнительной власти Нефтчалинского района в связи с водной проблемой, ежедневно поступают сотни обращений, и все они рассматриваются в соответствующем порядке.

Согласно поручениям Президента Ильхама Алиева после упомянутого совещания в целях привлечения в район новых водовозов и другой техники, установки баков для воды большой емкости, обеспечения потребности населения в питьевой воде Оперативный штаб при главе ИВ Нефтчалинского района работает до ночи. В результате в целом было транспортировано свыше тысячи кубометров воды, которая была использована для водоснабжения городского центра, сел и поселков", - подчеркнули в ИВ.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)