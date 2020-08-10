О мерах по разрешению проблем с питьевой водой в Нефтчалинском районе Азербайджана - ИВ (ФОТО)

Экономика 10 августа 2020 18:28 (UTC+04:00)
О мерах по разрешению проблем с питьевой водой в Нефтчалинском районе Азербайджана - ИВ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Нефтчале продолжаются безотлагательные мероприятия меры в направлении решения проблемы с питьевой водой.

Как сообщили в понедельник Trend в Исполнительной власти Нефтчалинского района, в рамках исполнения рекомендаций и указаний, данных Президентом Ильхамом Алиевым в связи с водной проблемой в стране, осуществляются соответствующие мероприятия для улучшения водоснабжения населения.

"С 1 августа более 50 водовозов и транспортных средств общей емкостью 500 кубометров снабжают водой Нефтчалинский район. В районе установлены пластиковые резервуары для воды общей емкостью 800 м3, и питьевая вода через день подается в эти резервуары, а затем используется для водоснабжения населения. При этом водоочистные сооружения обеспечиваются водой также через день. После того как река Аккуша была взята под контроль уровень воды в реке поднялся. Это создало хорошую возможность для фермеров с точки зрения улучшения водоснабжения в целом", - сказали в районной ИВ.

Было подчеркнуто, что, если до совещания водоснабжение осуществлялось на уровне 30-35 процентов,сегодня этот показатель достиг 60-70 процентов. Одновременно ведутся интенсивные работы на новом водопроводе протяженностью 44 километра из Сальянского района в Нефтчалинский.

"В Оперативный штаб, созданный при главе исполнительной власти Нефтчалинского района в связи с водной проблемой, ежедневно поступают сотни обращений, и все они рассматриваются в соответствующем порядке.

Согласно поручениям Президента Ильхама Алиева после упомянутого совещания в целях привлечения в район новых водовозов и другой техники, установки баков для воды большой емкости, обеспечения потребности населения в питьевой воде Оперативный штаб при главе ИВ Нефтчалинского района работает до ночи. В результате в целом было транспортировано свыше тысячи кубометров воды, которая была использована для водоснабжения городского центра, сел и поселков", - подчеркнули в ИВ.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

О мерах по разрешению проблем с питьевой водой в Нефтчалинском районе Азербайджана - ИВ (ФОТО) - Gallery Image
О мерах по разрешению проблем с питьевой водой в Нефтчалинском районе Азербайджана - ИВ (ФОТО) - Gallery Image
О мерах по разрешению проблем с питьевой водой в Нефтчалинском районе Азербайджана - ИВ (ФОТО) - Gallery Image
О мерах по разрешению проблем с питьевой водой в Нефтчалинском районе Азербайджана - ИВ (ФОТО) - Gallery Image
О мерах по разрешению проблем с питьевой водой в Нефтчалинском районе Азербайджана - ИВ (ФОТО) - Gallery Image
О мерах по разрешению проблем с питьевой водой в Нефтчалинском районе Азербайджана - ИВ (ФОТО) - Gallery Image
О мерах по разрешению проблем с питьевой водой в Нефтчалинском районе Азербайджана - ИВ (ФОТО) - Gallery Image
О мерах по разрешению проблем с питьевой водой в Нефтчалинском районе Азербайджана - ИВ (ФОТО) - Gallery Image
О мерах по разрешению проблем с питьевой водой в Нефтчалинском районе Азербайджана - ИВ (ФОТО) - Gallery Image
О мерах по разрешению проблем с питьевой водой в Нефтчалинском районе Азербайджана - ИВ (ФОТО) - Gallery Image
О мерах по разрешению проблем с питьевой водой в Нефтчалинском районе Азербайджана - ИВ (ФОТО) - Gallery Image
О мерах по разрешению проблем с питьевой водой в Нефтчалинском районе Азербайджана - ИВ (ФОТО) - Gallery Thumbnail
О мерах по разрешению проблем с питьевой водой в Нефтчалинском районе Азербайджана - ИВ (ФОТО) - Gallery Thumbnail
О мерах по разрешению проблем с питьевой водой в Нефтчалинском районе Азербайджана - ИВ (ФОТО) - Gallery Thumbnail
О мерах по разрешению проблем с питьевой водой в Нефтчалинском районе Азербайджана - ИВ (ФОТО) - Gallery Thumbnail
О мерах по разрешению проблем с питьевой водой в Нефтчалинском районе Азербайджана - ИВ (ФОТО) - Gallery Thumbnail
О мерах по разрешению проблем с питьевой водой в Нефтчалинском районе Азербайджана - ИВ (ФОТО) - Gallery Thumbnail
О мерах по разрешению проблем с питьевой водой в Нефтчалинском районе Азербайджана - ИВ (ФОТО) - Gallery Thumbnail
О мерах по разрешению проблем с питьевой водой в Нефтчалинском районе Азербайджана - ИВ (ФОТО) - Gallery Thumbnail
О мерах по разрешению проблем с питьевой водой в Нефтчалинском районе Азербайджана - ИВ (ФОТО) - Gallery Thumbnail
О мерах по разрешению проблем с питьевой водой в Нефтчалинском районе Азербайджана - ИВ (ФОТО) - Gallery Thumbnail
О мерах по разрешению проблем с питьевой водой в Нефтчалинском районе Азербайджана - ИВ (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
За последние 18 месяцев охват сети LTE Azercell увеличился на 85%
За последние 18 месяцев охват сети LTE Azercell увеличился на 85%
Twitter провел предварительные переговоры об объединении с TikTok
Twitter провел предварительные переговоры об объединении с TikTok
Android лидирует на рынке операционных систем Азербайджана
Android лидирует на рынке операционных систем Азербайджана
Loading Bars
Лента новостей
Поступления в госбюджет Азербайджана по линии таможни превысили 340 миллионов манатов Финансы 18:41
О мерах по разрешению проблем с питьевой водой в Нефтчалинском районе Азербайджана - ИВ (ФОТО) Экономика 18:28
На западе Грузии будут разводить улиток Грузия 18:25
Агентство пищевой безопасности Азербайджана приглашает к сотрудничеству специалистов-пищевиков Общество 18:18
DEG вкладывает инвестиции в финансовый, производственный и инфраструктурный секторы Грузии Финансы 18:00
В индустриальном парке в столице Казахстана запустят ряд новых производств Казахстан 18:00
Carlsberg Azerbaijan и Шеф Алекс раскрыли секреты фудпейринга (ФОТО/ВИДЕО) Общество 17:51
Лучший флейтист мира в восторге от таланта азербайджанского музыканта (ВИДЕО) Культура 17:50
Naxçıvan Bank значительно увеличил процентные доходы Финансы 17:45
В Азербайджане названы даты экзаменов по I и IV группам специальностей Общество 17:45
В Туркменистане при поддержке частного сектора идет жилищное строительство Строительство 17:31
ЦИК Беларуси обновил предварительные данные о результатах голосования на выборах президента Европа 17:28
«Туркменнебит» объявляет тендер на закупку оборудования Тендеры 17:26
Naxçıvan Bank увеличил активы Финансы 17:22
За последние 18 месяцев охват сети LTE Azercell увеличился на 85% ИКТ 17:17
Naxçıvan Bank удвоил депозиты в инвалюте Финансы 17:15
Продажи iPhone могут рухнуть на 30% из-за удаления WeChat США 17:11
Истребители ВВС Азербайджана и Турции выполнили учебно-тренировочные полёты (ФОТО) Политика 17:09
Президент Ильхам Алиев поздравил Александра Лукашенко Политика 17:06
В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели еще 278 человек Общество 17:04
Сократились грузоперевозки через турецкий аэропорт Эсенбога в Анкаре Турция 17:01
Скончался "азербайджанский Шаляпин" Эльдар Алиев Социум 16:57
Названа дата проведения футбольного матча "Карабах" - "Силекс" Общество 16:55
ВОЗ просит у мирового сообщества $76 млн на оказание помощи Ливану Европа 16:53
На пляжах Сабаилского района Баку проводятся контрольно-профилактические мероприятия (ФОТО) Общество 16:50
Нидерланды предлагают производителям Узбекистана технологию «вертикального фермерства» Узбекистан 16:49
Правительство Грузии будет оплачивать коммунальные услуги населению в течение 4 месяцев Грузия 16:46
"Энуэмент" из Азербайджана взял Гран-при Национальной премии Санкт-Петербурга (ВИДЕО/ФОТО) Культура 16:41
Доходы Грузинской железной дороги выросли впервые за 6 лет Грузия 16:40
С начала года швейная фабрика Туркменистана выпустила крупную партию продукции Бизнес 16:37
В Госслужбе автомобильного транспорта Азербайджана новое кадровое назначение Общество 16:37
Baker Hughes провел работы по интенсификации притока на «Азери-Чираг-Гюнешли» Энергетика 16:30
В Азербайджане к административной ответственности привлечены 244 участника движения - дорожная полиция Общество 16:28
Большинство нефтяного оборудования в Иране отечественного производства - министр Энергетика 16:24
Компания Gazelli Group продолжает помогать малоимущим семьям в Азербайджане (ВИДЕО) Общество 16:19
В МИД Туркменистана обсуждены вопросы углубления взаимодействия с ВОЗ Туркменистан 16:17
ВОЗ не считает коронавирус сезонным заболеванием Европа 16:15
Названо общее количество сделок на бирже Туркменистана за июль Бизнес 16:12
Урбанизация все еще остается актуальным вопросом в Азербайджане - специалист Общество 16:07
Новые вызовы для азербайджанской диаспоры в России Политика 16:02
ВОЗ прогнозирует, что число заразившихся коронавирусом на этой неделе достигнет 20 млн Европа 15:54
В Азербайджане возобновилась деятельность непродовольственных магазинов (ФОТО) Экономика 15:53
Мугам и африканские ритмы - "Ən" Севды Алекперзаде (ВИДЕО) Культура 15:39
Baku Network: Нападение в Грузии актуализирует создание союза Баку и Тбилиси против Еревана Политика 15:23
Принята программа развития Сохского района Узбекистана в 2020—2021 годах Узбекистан 14:59
В Туркменистане внесены изменения в правила организации авиарейсов Транспорт 14:58
Впервые в Азербайджане - турнир нового формата для поклонников Dota 2 Интересное 14:58
ISO о сотрудничестве с Туркменистаном Бизнес 14:54
Обучение устаревшим и бесполезным специальностям в Азербайджане будет прекращено - директор Госагентства Общество 14:49
Въезд азербайджанских перевозчиков в Грузию и Турцию возобновлен (ФОТО) Транспорт 14:48
В Туркменистане продолжают внедрять систему электронного документооборота Туркменистан 14:45
Хогланд: «Южный газовый коридор» - очень важное достижение для энергетической безопасности Европы Экономика 14:40
Huawei остается без процессоров Kirin из-за санкций США США 14:39
В Азербайджане разрабатывается карта занятости Общество 14:34
В Азербайджане начался прием документов в учебные заведения по профобразованию Общество 14:34
Крупнейший энергетический госхолдинг Казахстана наращивает операционную эффективность Бизнес 14:32
Минздрав Ирана обнародовал последние данные о ситуации с коронавирусом в стране Общество 14:29
В Туркменистане увеличился объем производства шелка Бизнес 14:23
Хогланд прокомментировал Trend искажение его высказывания армянской службой «Голоса Америки» Нагорно-карабахский конфликт 14:21
Президент Ильхам Алиев позвонил белорусскому коллеге Политика 14:13
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии отправки в море опорного блока месторождения «Карабах» (ФОТО/ВИДЕО) Политика 14:10
Объем перевалки грузов через турецкий порт Бандырма превысил 2 миллиона тонн Турция 14:07
Данные по пассажироперевозкам в новом аэропорту Стамбула за январь-июль 2020 года Турция 14:07
Жителей Шанхая предупредили об опасности заражения лихорадкой денге Другие страны 14:06
Обнародованы объемы перевалки грузов через турецкий порт Бартин за шесть месяцев 2020 года Турция 14:06
Объем перевалки грузов из Ливии через порты Турции превысил 1,7 миллиона тонн Турция 13:54
Завтра в Азербайджане будет до 35 градусов тепла Общество 13:54
Оглашены объемы перевалки грузов за январь-июнь через порт BOTAŞ Турция 13:50
В рамках плана приема по профобразованию в Азербайджане выделены более 18 тыс. мест Общество 13:46
Объем перевалки грузов из Китая через порты Турции превысил 2 миллиона тонн Турция 13:45
В Дашогузском регионе Туркменистана начался сбор урожая бахчевых Бизнес 13:42
В Азербайджане 14 августа стартуют тестовые экзамены по приему учителей на работу Общество 13:36
В Испании из-за удара молнии по резервуару с топливом начался пожар (ФОТО) Европа 13:35
Цены на азербайджанскую нефть 3-10 августа значительно возросли (ОБЗОР) Финансы 13:32
В рамках TRACECA большинство грузов через Азербайджан перевезено автомобилями Транспорт 13:30
Забота Президента о семьях шехидов и инвалидах войны всегда была на высоком уровне - депутат Политика 13:23
Минсельхоз Казахстана обозначил перспективные для германских инвесторов отрасли Казахстан 13:23
Уголовное дело в связи с незаконными действиями должностного лица ИВ Ширвана направлено в суд Общество 13:19
«Узбекнефтегаз»: Председатель правления изучил состояние проводимой работы по увеличению объемов добычи природного газа в Бухаре Узбекистан 13:18
За сутки в Грузии выявлено 25 новых случаев коронавируса Грузия 13:14
Депутат: Создание Азербайджанского инвестиционного холдинга может полностью освободить национальную экономику от нефтяной зависимости Политика 13:13
Минфин отчитался о росте налоговых поступлений на фоне пандемии Узбекистан 13:13
Предложение значительно превысило спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана Финансы 13:10
Великобритания и Россия закупили в Туркменистане полипропилен и дизельное топливо Туркменистан 13:07
Оглашены объемы перевалки грузов за январь-июнь через порт Стамбул Турция 13:04
Оглашены объемы перевалки грузов за январь-июнь через турецкий порт Измир Турция 13:04
СП SOCAR-Petrofac заключило контракт с BP Azerbaijan Энергетика 13:03
БТА подготовило предложение по организации дорожных полос для пассажирских автобусов в Баку Общество 12:57
Армяне Ливана не вправе говорить от имени всех ливанцев - историк Турция 12:57
Обнародованы объемы перевалки грузов через турецкий порт Самсун Турция 12:46
Представители Азербайджана участвуют во всероссийском онлайн-марафоне Культура 12:45
Экс-замначальника ГПС Азербайджана отпущен под домашний арест Общество 12:42
Скончался генерал-лейтенант азербайджанской армии Общество 12:14
Биржи Европы растут на фоне ожиданий по мерам стимулирования в США США 12:09
Обнародованы объемы перевалки грузов через турецкий порт Трабзон Турция 12:09
Для жителей товузского села Агдам организован бесплатный выездной медосмотр (ФОТО) Общество 12:07
На мировых рынках сократился спрос на турецкие кожаные изделия Турция 12:06
Общественный совет Казахстана разрабатывает антикризисную программу по поддержке предпринимательства Казахстан 12:03
Экономическое сотрудничество Казахстана и Израиля и борьбу с коронавирусом обсудили в Тель-Авиве Казахстан 11:57
В Израиле прошел марш-митинг в поддержку азербайджанской армии Общество 11:41
Все новости