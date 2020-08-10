Конституционный суд Азербайджана принял постановление в связи со страхованием вкладов

БАКУ /Trend/ - Под председательством Фархада Абдуллаева в порядке письменной процедуры особого конституционного производства состоялось очередное судебное заседание Пленума Конституционного суда Азербайджана.

Как сообщили в понедельник Trend в пресс-службе Конституционного суда, в ходе заседания на основании запроса Кабинета Министров Азербайджана было рассмотрено конституционное дело о толковании статьи 2.1.2.6 Закона Азербайджана "О страховании вкладов" с точки зрения статей 47 и 48 Закона Азербайджана "О банках".

Заслушав доклад судьи Кямрана Шафиева по делу, изучив и обсудив письменные суждения представителей заинтересованных субъектов – председателя Центрального банка Азербайджана Эльмана Рустамова, исполнительного директора Фонда страхования вкладов Турала Пириева, заведующего отделом экономического и социального законодательства Аппарата Милли Меджлиса Азербайджана Магомеда Базыгова и специалиста – Президента Ассоциации банков Азербайджана Закира Нуриева, а также материалы дела, Пленум Конституционного суда принял постановление.

С учетом статьи 12 Конституции Азербайджана, на основании статьи 2.1.2.6 закона "О страховании вкладов", статей 47 и 48 закона "О банках", вклады, принятые после применения корректировочной меры, с увеличением объема и изменением условий, считаются защищенными вкладами.

В соответствии со статьей 944.1 Гражданского кодекса Азербайджана, договор банковского вклада считается заключенным с момента передачи вкладчиком вклада банку и должен приниматься как первоначальный (основной) договор. Дата миграции договоров вклада не может считаться временем заключения договора вклада.

Постановление вступает в силу со дня опубликования, является окончательным и не подлежит отмене, изменению или официальному толкованию каким-либо органом или лицом.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)