Назначен новый председатель правления Фонда развития предпринимательства Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Соответствующим приказом министра экономики Микаила Джаббарова председателем правления Фонда развития предпринимательства назначен Кянан Наджафов.

Как сообщили в среду Trend в министерстве экономики, Фонд развития предпринимательства при минэкономики осуществляет деятельность в направлении оказания государственной поддержки частному бизнесу, льготного кредитования предпринимателей, их обучения и предоставления консультационных услуг, а также стимулирования инвестиций в реальный сектор.

В настоящее время, наряду с банковским сектором, Фонд активно участвует в оказании государственной поддержки в области финансирования бизнес-проектов. Как продолжение реформ в этой области предусматривается повышение качества деятельности и управленческих процессов Фонда развития предпринимательства, приведение управления Фондом в соответствие с современными стандартами, а также углубление координации между банковским и частным секторами в сфере финансирования бизнеса.

Кянан Наджафов - выпускник факультета международного права Бакинского государственного университета. Он защитил степень магистра бизнес - администрирования в Уортонской школе бизнеса Пенсильванского университета и степень магистра международного делового права в Вашингтонском колледже права Американского университета. Он занимал руководяшие должности в международно известных компаниях за рубежом, в том числе юридической фирме Baker Botts LLP, BP, Exane BNP Paribas и Citigroup. Наджафов также работал в представительстве Всемирного банка в Азербайджане, был заместителем главного исполнительного директора компании Nobel Oil. До назначения на должность председателя правления Фонда развития предпринимательства Кянан Наджафов занимался предпринимательской деятельностью.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)