Назначен новый директор "Парка высоких технологий" академии наук Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Решением Президиума Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) заслуженный инженер Васиф Билал оглу Аббасов назначен на должность директора ООО "Парк высоких технологий" НАНА.
Как сообщили в пятницу Trend в академии, он был представлен коллективу ООО "Парк высоких технологий".
Васиф Аббасов поблагодарил за оказанное высокое доверие, подчеркнув, что приложит все усилия, чтобы его оправдать.
(Текст: Турал Гараджаев)
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