Назначен новый директор "Парка высоких технологий" академии наук Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Решением Президиума Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) заслуженный инженер Васиф Билал оглу Аббасов назначен на должность директора ООО "Парк высоких технологий" НАНА.

Как сообщили в пятницу Trend в академии, он был представлен коллективу ООО "Парк высоких технологий".

Васиф Аббасов поблагодарил за оказанное высокое доверие, подчеркнув, что приложит все усилия, чтобы его оправдать.

(Текст: Турал Гараджаев)