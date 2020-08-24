Цель таможенных изменений в Азербайджане - защита экономической безопасности страны

Экономика 24 августа 2020 19:13 (UTC+04:00)
Цель таможенных изменений в Азербайджане - защита экономической безопасности страны

БАКУ /Trend/ - Основной целью изменений в "Льготные и упрощенные правила перемещения физическими лицами товаров, не предназначенных для производства или коммерческих целей, за таможенную границу" является защита экономических интересов и безопасности Азербайджана, внутреннего рынка, а также, выполнение других задач, вытекающих из экономической политики государства.

Как сообщает Trend, в результате проведенного экономического анализа было установлено, что за последние годы попытки физических лиц самостоятельно перемешать через таможенную границу Азербайджана в виде товаров, не предназначенных для производственных или коммерческих целей , оформив ввозимые товары на отдельных лиц, привели к уклонению от таможенных платежей за эти товары, предусмотренных законодательством, а также к контрабанде указанных товаров.

Вместе с тем освобождение от таможенных платежей товаров, импортируемых в пределах установленных лимитов и сумм, наряду с увеличением оборота этих товаров на внутреннем рынке привело к снижению годового импортного оборота по стране, а в некоторых случаях и к банкротству тех, кто официально импортирует аналогичные товары.

Кроме того, в результате роста тенденции незаконной торговли мобильными телефонами и уклонения от таможенных платежей возникла необходимость полного устранения попыток ввоза мобильных телефонов на территорию страны в виде контрабанды.

В качестве международной практики, например, в соответствии с законодательством Турции, одно и то же физическое лицо в некоммерческих целях может ввозить на таможенную территорию только два телефонных аппарата в течение одного года, которые в течение одного месяца в обязательном порядке регистрируются в соответствующих учреждениях этого государства.

Также согласно законодательству стран, входящих в Евросоюз, общая сумма товаров, не предназначенных для коммерческих целей и ввозимых физическими лицами в страны, входящие в Союз, составляет до 300 евро.

При рассмотрении мировой практики кажется, что лимит льгот, установленный физическими лицами для товаров, не предназначенных для коммерческих целей, ввозимых на территорию страны почтовыми отправлениями, также достаточно низкий. Так, при рассмотрении некоторых стран отмечается, что размер лимита в России, в Беларуси и в Молдове составляет 200 евро, в Грузии - 125 долларов, в Украине - 100 евро, а в Турции - 150 евро.

В большинство стран Европейского Союза без каких-либо таможенных платежей могут быть доставлены почтовые посылки стоимостью до 22 евро, а для почтовых посылок стоимостью от 22 до 150 евро взимается только НДС в размере от 15-20 евро (Греция) до 50 евро (Испания и Франция). Если же стоимость посылки превышает 150 евро, то помимо НДС и регистрационных сборов взимаются также таможенные пошлины в зависимости от категории товара.

Соответственно, учитывая изложенное, а также международный опыт, возникла необходимость внесения изменений в "льготные и упрощенные правила перемещения физическими лицами товаров, не предназначенных для производства или коммерческих целей, за таможенную границу", утвержденные постановлением Кабинета Министров Азербайджана номер 305 от 14 октября 2013 года.

(автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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