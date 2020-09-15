В Азербайджане запускается проект по оздоровлению деятельности донерных

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности совместно с Государственным агентством занятости при министерстве труда и социальной защиты населения, Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) при министерстве экономики и агентством ABAD (поддержка семейного бизнеса) запустило проект в связи с оздоровлением деятельности донерных.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на конференции, посвященной запуску реализации нового проекта, сказал заведующий отделом регистрации и сотрудничества с предпринимателями Агентства пищевой безопасности (АПБ) Орхан Микаил.

Цель нового проекта - обеспечить приведение деятельности различных объектов общественного питания, занятых в донерном бизнесе, в соответствие с требованиями технических нормативно-правовых актов и международных стандартов. Проект также важен с точки зрения укрепления пищевой безопасности в соответствующей области и расширения возможностей поощрения предпринимателей с точки зрения здоровой конкуренции.

По словам заведующего отделом, планируется, что проект охватит период с 2020 по 2021 год. Первоначально планируется оздоровление деятельности 20 донерных, в том числе 10 в столице и 10 в других городах и регионах.

Госагентство занятости в рамках проекта обеспечит эти заведения необходимым оборудованием. В то же время предполагается, что люди из уязвимых групп будут работать на этих объектах на основании трудового договора сроком не менее двух лет.

В результате реализации проекта по реабилитации предприятий общественного питания донерного бизнеса предусматривается дальнейшее развитие государственно-частного партнерства, создание устойчивой конкурентной среды, предоставление населению здоровых услуг общественного питания и совершенствование системы контроля пищевой безопасности в соответствующей сфере.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)