В Балаханинском промышленном парке начнут функционировать еще 8 резидентов (ФОТО)

Экономика 23 сентября 2020 12:59 (UTC+04:00)
В Балаханинском промышленном парке начнут функционировать еще 8 резидентов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министерство экономики организовало для представителей СМИ инфотур в ОАО «Тамиз шахар», сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство.

Сначала представители медиа побывали на Балаханинском заводе по сортировке твердых бытовых отходов.

Председатель правления ОАО «Тамиз шахар» Этибар Аббасов отметил, что завод был построен в 2012 году по немецкой технологии. После сортировки отходов они отправляются на повторную обработку. На заводе постоянной работой обеспечены свыше 170 жителей поселка Балаханы. Найденные при сортировке более 1200 различных видов документов в рамках проекта "Poçtap" переданы в ООО «Азерпочт». Собранные с помощью магнитного сепаратора более 600 кг монет потрачено АО «Тамиз шахар» на благотворительные цели.

Также был организован виртуальный тур в музей «От отходов к искусству», находящемся в поселке Гала. В музее, созданном в 2015 году по инициативе Фонда Гейдара Алиева, демонстрируются произведения, созданные почти 180 творческими людьми из 42 стран, участвующих в выставках «От отходов к искусству».

Представители СМИ также ознакомились с Балаханинским полигоном по утилизации твердых бытовых отходов.

Отделяемые от отходов сточные воды фильтруются, становясь техническими, и используются для поливки деревьев на территории полигона. В ходе проведенных до настоящего времени акций по озеленению посажено свыше 12 тыс деревьев и декоративных кустов. Собранные с отходов газы специальными генераторами превращаются в электроэнергию, которая используется для нужд полигона.

Представители медиа были проинформированы и о Бакинском заводе по сжиганию твердых бытовых отходов. Было отмечено, что в течение года предприятие способно утилизировать 500 тысяч тонн твердых отходов, 10 тысяч тонн медицинских отходов и выработать 231,5 млн квт/ч электроэнергии. Полученной на заводе в течение года электроэнергией можно обеспечить 100 тысяч семей. В связи с пандемией коронавируса на заводе было утилизировано 1 800 кубометров медицинских отходов. Территория завода регулярно дезинфицируется.

Представители СМИ также ознакомились с Балаханинским промышленным парком, созданным для развития «зеленой экономики» в стране. В настоящее время в парке, сданном в эксплуатацию в 2017 году, 19 резидентов, 11 из которых уже работают. Резиденты вложили в парк свыше 40 миллионов манатов инвестиций. Учитывая интересы предпринимателей, территория парка была расширена до 10,1 га. Здесь создано до 570 постоянных рабочих мест, которые за счет расширения производства и реализации новых проектов планируется довести до 720.

Напомним, что резиденты парка на 10 лет освобождены от налога на прибыль, земельного налога и налога на имущество. Импортируемая техника, технологическое оборудование и устройства на 10 лет освобождены от НДС, и на 7 лет – от пошлины на импорт.

Резидент парка ООО "Az.Ekol." занят в производстве пластиковой стружки от повторной переработки пластиковых бутылок (PET). Общая инвестиционная стоимость проекта 1,5 миллионов манатов. Годовая производственная мощность 2 400 тонн. На производственном участке открыто более 300 постоянных рабочих мест.

Еще один резидент парка – ООО "Ekokat" - занят в переработке использованных моторных масел. В предприятие инвестировано один миллион манатов, годовая производственная мощность 3 000 тонн. Резидент уже заключает договора по сбору и заготовке использованных моторных масел. В рамках проекта создано до 20 постоянных рабочих мест.

Еще один резидент промышленного парка - частный предприниматель Этибар Эминов, используя бумажные отходы, производит печатно-полиграфическую продукцию. Общий размер инвестиций один миллион манатов. Годовая производственная мощность 350 тонн. На производственном участке более 30 постоянных рабочих мест.

Резидент парка ООО "METAK" занимается вторичной переработкой пластиковых отходов, производя различную фасовочную продукцию из пластика, а также вторично перерабатывает отходы бумаги. В предприятие вложено 18,7 миллионов манатов инвестиций, годовая производственная мощность12 тысяч тонн пластиковой продукции и 1,1 миллиона штук картонной тары. На производственном участке открыто более 140 постоянных рабочих мест.

Резидент парка ООО "FORİELLA" функционирует в сфере мебельного производства. В предприятие вложено 4 миллиона манатов инвестиций, предприятие способно производить 100 тысяч стульев и 10 тысяч столов в год. На предприятии постоянной работой обеспечены 300 человек.

Еще один резидент - ООО "Bioropean" занимается производством сырья для биодизеля из повторной переработки использованных пищевых масел. Инвестиционная стоимость предприятия 500 тысяч манатов, годовая производственная мощность 2300 тонн.

Следующий резидент парка, частный предприниматель Тарлан Азимов, занят в сфере кормового производства из пищевых отходов. Производственная мощность предприятия, в которое вложено 2,2 миллиона манатов инвестиций, 2800 тонн. На предприятии постоянной работой обеспечены 60 человек.

ООО "Alphapack Azerbaijan", как резидент парка, производит клейкую ленту. Размер инвестиций 800 тысяч манатов, годовая производственная мощность 5 миллионов квадратных метров клейкой ленты. Постоянной работой обеспечены 15 человек.

Резидент парка ООО "Ata Park" занимается производством тары и этикеток. Сумма инвестиций 2,8 миллиона манатов, годовая производственная мощность 1950 тонн, постоянной работой обеспечены 30 человек.

Еще один резидент парка - ООО "Oreon Commerce" производит и перерабатывает сэндвич-панели из оксида магния. Инвестиционная стоимость проекта 1 миллион манатов, годовая производственная мощность 450 тысяч единиц панелей. На предприятии постоянно работают 15 человек.

ООО "Az Ekol", ООО "Foriella" и ООО "Bioropean" экспортируют производимую продукцию в несколько стран мира.

В ближайшее время к деятельности приступят еще 8 резидентов Балаханинского промышленного парка.

Участники инфотура ознакомились с работами, проводимыми на озере Беюкшор и Беюкшорском бульваре, вблизи с Олимпийским стадионом. Было отмечено, что на первом этапе проекта восстановления озера была расчищена территория в 300 га, и на территории около 15 га создан Беюкшорский парк и бульвар.

(Текст: Кямаля Сеидова.)

В Балаханинском промышленном парке начнут функционировать еще 8 резидентов (ФОТО) - Gallery Image
В Балаханинском промышленном парке начнут функционировать еще 8 резидентов (ФОТО) - Gallery Image
В Балаханинском промышленном парке начнут функционировать еще 8 резидентов (ФОТО) - Gallery Image
В Балаханинском промышленном парке начнут функционировать еще 8 резидентов (ФОТО) - Gallery Image
В Балаханинском промышленном парке начнут функционировать еще 8 резидентов (ФОТО) - Gallery Image
В Балаханинском промышленном парке начнут функционировать еще 8 резидентов (ФОТО) - Gallery Image
В Балаханинском промышленном парке начнут функционировать еще 8 резидентов (ФОТО) - Gallery Image
В Балаханинском промышленном парке начнут функционировать еще 8 резидентов (ФОТО) - Gallery Image
В Балаханинском промышленном парке начнут функционировать еще 8 резидентов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Балаханинском промышленном парке начнут функционировать еще 8 резидентов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Балаханинском промышленном парке начнут функционировать еще 8 резидентов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Балаханинском промышленном парке начнут функционировать еще 8 резидентов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Балаханинском промышленном парке начнут функционировать еще 8 резидентов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Балаханинском промышленном парке начнут функционировать еще 8 резидентов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Балаханинском промышленном парке начнут функционировать еще 8 резидентов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Балаханинском промышленном парке начнут функционировать еще 8 резидентов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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