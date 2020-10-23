На оккупированных территориях Азербайджана нещадной эксплуатации подвергались 260 тыс. га уникальных лесов

БАКУ /Trend/ - На оккупированных территориях Азербайджана нещадной эксплуатации подверглись 260 тысяч гектаров уникальных лесов, природе нанесен колоссальный ущерб.

Об этом в пятницу сказал Trend член-корреспондент НАНА, профессор, эксперт по экологическим вопросам Ислам Мустафаев.

По его словам, помимо Агдамского и Физулинского районов, такие леса есть во всех остальных оккупированных районах.

Мустафаев отметил, что в этих местах было 70 эндемичных видов деревьев, 24 вида фауны и 27 - флоры, занесенных в Красную книгу Азербайджана. В целом разграблены шесть охраняемых участков общей площадью 43 тысячи гектаров - Баситчайский и Гарагёльский природные заповедники, а также заказники Аразбою, Лачын, Губадлы и Дашалты.

"Загрязнение 10 водохранилищ, в том числе Серсенгского водохранилища, а также ограничения в подаче воды, создали серьезные проблемы в обеспечении водными ресурсами 400 тысяч азербайджанцев, живущих вниз по течению реки Тертер. Сама река Тертер была загрязнена токсичными отходами тяжелых металлов, эксплуатируемых в Кельбаджаре золотоносных рудников. В результате промышленной горнодобывающей деятельности притоки Араза подверглись загрязнению, а также по различным причинам подверглись экологическому загрязнению Губадлинский, Зангиланский, Джабраильский и Физулинский районы", - добавил Мустафаев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)