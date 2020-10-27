Центробанк Азербайджана может получить новые полномочия

БАКУ /Trend/ - Центробанку Азербайджана передаются новые полномочия.

Как передает во вторник Trend, данный вопрос отражен в законопроекте о внесении поправок в закон "О медицинском страховании", который был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно поправке, слова "орган (структура), определенный соответствующим органом исполнительной власти" в статье 7.2 закона изменены на слова "Центральный банк Азербайджана". Тем самым интересы граждан, застрахованных в рамках добровольного медицинского страхования, будут защищаться также Центробанком Азербайджана.

Путем голосования поправка были принята в первом чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)