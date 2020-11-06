В Азербайджане пересмотрен ряд льгот Налогового кодекса социального характера

БАКУ /Trend/ - В целях снижения финансового (налогового) бремени населения за счет социальных льгот, были внесены изменения в Налоговый кодекс, и пересмотрена существующая система льгот. Срок действия ряда льгот и охват некоторых был расширен, добавлены новые льготы.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики Азербайджана, согласно поправкам, срок освобождения от НДС при реализации мяса птицы продлен еще на четыре года, а также освобождена от НДС на четыре года продажа животного мяса. Срок регистрации не менее 5 лет по месту жительства, предоставляемый физическим лицам с освобождением от налога, сокращен до 3 календарных лет.

Кроме того, при предоставлении жилья в частную собственность физическим лицам, 30 квадратных метров жилой площади без исключения освобождены от налога. Редакционная, издательская и полиграфическая деятельность, связанная с производством комплектов учебников для учреждений профессионального образования, освобождена от НДС.

В существующую систему льгот добавлен еще один пункт. Так, 30 процентов от НДС, уплаченного физическими лицами при безналичной покупке жилых и нежилых помещений у занимающихся строительством зданий на территории Азербайджана, будут возвращаться этим физическим лицам.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)