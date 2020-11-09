Шуша вновь станет центром творческой индустрии - Центр анализа экономических реформ и коммуникаций

БАКУ /Trend/ - Шуша вновь станет центром творческой индустрии не только Азербайджана, но и всего Кавказа.

Как передает в понедельник Trend, об этом по случаю освобождения города Шуша от армянской оккупации сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана Вюсал Гасымлы.

По его словам, творческая и культурная индустрия - это один из самых быстрорастущих секторов мировой экономики.

"Творческий сектор - это индустрия, сочетающая экономику, культуру и творческие технологии. Согласно международной классификации, к областям творческий индустрии относятся музыка, танцы и театр, дизайн, архитектура и мода, ремесла и изобразительное искусство, кино, видео и фотография, литература и издательское дело, реклама, ковроткачество, теле- и радиовещание, творческие технологии. В этом смысле Шуша имеет большой потенциал для развития индустрии творчества и культуры", - сказал Гасымлы.

По его словам, Шуша сможет вернуть себе былую славу "Консерватории Кавказа".

"Различные музыкальные мероприятия, музыкальные школы, консерватории, фестиваль «Хары бюльбюль» вернут городу былую славу. Шуша также обладает туристическим потенциалом. Хотя в результате армянской оккупации и нанесен ущерб историческим памятникам и музеям, таким как дворец Панахали хана, мечеть Юхары Говхар ага, мечеть Ашагы Говхар ага, дом Хуршидбану Натаван, мавзолей Моллы Панаха Вагифа, Шушинская крепость, они будут восстановлены в самые короткие сроки. Шуша имеет большой потенциал для исторического, оздоровительного и культурного туризма. Пастбища Туршсу, источники Сакили, Иса, Шамиля, а также Джыдыр-дюзю и другие достопримечательности сулят широкие перспективы для туризма, в том числе оздоровительного", - подчеркнул Гасымлы.

Он добавил, что Шуша также имеет потенциал развития как один из центров карабахского ковроткачества

"Как отметил в своем обращении к народу Президент Ильхам Алиев, мы возродим Шушу. Постепенно на всех наших освобожденных территориях будут восстановлены коммуникации, экономика, будет возрождена жизнь. По мере освобождения наших земель под руководством Верховного главнокомандующего восстанавливаемая историческая справедливость дает дополнительный импульс развитию нашего общества. Вера и уверенность в себе лежат в основе любого развития", - подытожил Вюсал Гасымлы.

(Текст: Турал Гараджаев)