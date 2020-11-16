Азербайджан примет участие в международной выставке в Турции со стендом «Карабах – это Азербайджан!»

БАКУ /Trend/ - На выставке "MUSİAD Expo 2020", которая 18-21 ноября будет проведена в Стамбуле при организации Объединения независимых промышленников и предпринимателей (MÜSİAD), будет продемонстрирован экономический и инвестиционный потенциал освобожденных от армянской оккупации земель Азербайджана.

Об этом Trend сообщает в понедельник со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) при министерстве экономики.

Азербайджан примет участие при организации Агентства в выставке со стендом «Карабах – это Азербайджан!» («Karabakh is Azerbaijan»). Дизайн стенда оформлен в форме мечети Юхары Гёвхар ага, находящейся в жемчужине Карабаха - городе Шуша.

Участие в выставке нацелено на информирование турецких и зарубежных инвесторов о полезных ископаемых, туристическом потенциале и культурном наследии освобожденных от оккупации районов Азербайджана, привлечение к обширным восстановительным и созидательным работам, которые будут проведены на этих территориях азербайджанским государством, а также привлечение зарубежных инвесторов к открытию бизнеса на этих территориях. На стенде "Karabakh is Azerbaijan" будут демонстрироваться фото- и видеоматериалы о культурном наследии, экономических и инвестиционных возможностях освобожденных от оккупации районов, будет предоставлена информация о промышленном потенциале и конкурентоспособной продукции Азербайджана.

Отметим, что на выставке "MUSİAD Expo 2020" будут демонстрироваться продукция и промышленное оборудование компаний из более чем 80 стран мира, организован ряд мероприятий, в том числе, международный бизнес-форум, двусторонние встречи бизнесменов и т.д.

(Текст: Кямаля Сеидова)