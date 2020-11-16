Минсельхоз Азербайджана обратился к фермерам в связи с субсидиями

Экономика 16 ноября 2020 22:37 (UTC+04:00)
Минсельхоз Азербайджана обратился к фермерам в связи с субсидиями

БАКУ /Trend/ - Министерство сельского хозяйства Азербайджана обратилось к фермерам, получающим субсидии - производителям хлопка, сахарной свеклы и табака, сообщает в понедельник Trend. со ссылкой на министерство.

В обращении говорится, что фермеры должны убедиться в том, что заготовитель размещает в Электронной сельскохозяйственной информационной системе информацию о продукции, продаваемой фермерами. Так, заготовители должны загрузить в систему информацию об объеме проданной им продукции, договор купли-продажи, подтверждающий сумму, и квитанции.

«Производители хлопка, сахарной свеклы и табака и сами вносят в систему эту информацию, однако ее обязательно должны подтвердить заготовители, либо сами напрямую внести ее в систему. В противном случаев мы не сможем подсчитать и выплатить субсидии этим производителям», - говорится в обращении.

Отметим, что, начиная с 2020 г., все аграрные субсидии выплачиваются посредством специальной фермерской карты через Электронную сельскохозяйственную информационную систему на основании обращения.

Напомним, что в соответствии с коэффициентами субсидий на 2020 г., за каждую тонну хлопка, сдаваемого заготовителю, фермерам за счет госбюджета выплачиваются 100 манатов, за каждую тонну высушенного табака – 50 манатов, за каждую тонну сырого табака – 5 манатов и за каждую тонну сахарной свеклы – 4 маната.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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