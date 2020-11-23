БАКУ /Trend/ - После ввода в эксплуатацию железной дороги Решт-Энзели в провинции Гилан на севере Ирана Персидский залив будет соединен с Каспийским морем по железной дороге.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом информагентству "Фарс" сказал замдиректора компании по строительству и развитию транспортной инфраструктуры Ирана Аббас Хатиби.

По его словам, протяженность дороги из города Решт до порта Каспиан в городе Энзели составляет 37 километров.

"В строительство дороги инвестировано 22,9 триллиона риалов (около 545 миллионов долларов), и четверть работ уже завершена. После инвестирования еще четырех триллионов риалов (порядка 95,2 миллионов долларов) дорога будет введена в эксплуатацию во втором месяце (21 апреля - 1 мая) 2021 года", - сказал Хатиби.

Замдиректора добавил, что в целом в Иране на данное время общая протяженность эксплуатируемых железных дорог составляет 13,9 тысяч километров, еще 3,35 тысячи километров строятся, а также ведутся исследования по строительству железных дорог протяженностью 6,31 тысяч километров.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)