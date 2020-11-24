Кибермошенники на фоне коронавируса продолжают заманивать людей в "ловушку"

БАКУ/Trend/ - Продолжается рост числа фишинговых атак, связанных с коронавирусом, сообщает Trend со ссылкой на Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

По данным источника, в очередной фишинговой кампании злоумышленники, от имени знаменитостей, ведут поддельные прямые трансляции с использованием фрагментов их реальных видеороликов. Пользователям предлагается присоединиться к этим трансляциям, сделав пожертвование в размере более 10 тысяч евро. От пользователя, который присоединяется к трансляции и отвечает на простой вопрос, на следующих этапах требуют пройти регистрацию, указав свою личную информацию и данные банковской карты. При предоставлении пользователем этой ​​информации его средства исчезают с банковского счета, а личная информация используется в других видах кибермошенничества.

Министерство не исключает, что в будущем кибермошенники продолжат попытки заманить людей в «ловушку», злоупотребляя их страхами, тревогами и любопытством по поводу коронавируса.

Служба электронной безопасности при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий призывает граждан быть предельно осторожными в киберпространстве, не поддаваться обману уведомлений, обещающих какие-либо подарки, пожертвования или бесплатные продукты, не предоставлять личную информацию, особенно банковские данные, и жаловаться на такие сообщения как на спам.

"Доверчивые граждане, которые уже предоставили банковскую информацию, должны немедленно сообщить об этом банку, клиентом которого они являются. Им следует ограничить снятие средств со своих счетов", - говорится в сообщении ведомства.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: agdzhaev