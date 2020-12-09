Минсвязи готово предоставить гранты, кредиты и инвестиции стартап среде Азербайджана

БАКУ/Trend/ - В последнее время в Азербайджане реализовываются проекты по развитию ненефтяного сектора и улучшению бизнес-среды.

Об этом в среду Trend сообщили в Министерстве транспорта, связи и высоких технологий страны.

По данным источника, до 2018 года в Азербайджане поддерживались только стартапы, но в последние годы произошли изменения в приоритетных направлениях, таких, как инвестиции и другая государственная поддержка участников экосистемы, центры инкубации и акселерации. Это, в свою очередь, отражается на обогащении процесса. Создание Агентства по инновациям в подчинении Министерства транспорта, связи и высоких технологий для поддержки инновационного развития и экосистемы стартапов является институциональной реформой.

"В этом году Агентство по инновациям запустило проект по классификации стартапов. Классификация подразумевает определение развития стартап-проекта от идеи до совершенного развитого бизнеса. Любой владелец или создатель стартап- проекта может пройти классификацию на сайте агентства. Благодаря классификации владелец стартапа легко может определить, на какой стадии развития находится его проект. В свою очередь, Агентство по инновациям, имея эту важную информацию, может предложить ему эффективные инструменты для дальнейшего развития проекта.

Эта классификация была разработана по международным стандартам и подразумевает 5 стадий развития проекта от категории А до Е (A, B, C, D, E). Более детальную информацию о категоризации можно получить перейдя по ссылке", - сообщили в Министерстве.

В ведомстве отметили, что готовы к рассмотрению нормативно-правовые акты (НПА) по предоставлению грантов, кредитов и инвестиций, после утверждения которых, соответственно, будет рост в экосистеме в целом, и наши стартап-проекты смогут выйти на международный рынок.

"Поблажки стартаперам будут предоставлены после принятия нормативно-правовых актов о выдаче "Стартап" сертификата. Стартапы, получившие этот сертификат, будут освобождены от налога на 3 года, что положительно скажется на продуктивности стартапов", подытожили в министерстве.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev