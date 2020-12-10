Азербайджан присоединился к одному из проектов с бюджетом в один миллион долларов

Баку/Trend/ - Азербайджан официально присоединился к одному из проектов, реализуемых в рамках Программы партнерства ФАО-Турция в области продовольствия и сельского хозяйства (ППФТ II) под названием «Создание потенциала в интересах устойчивого управления рыбным хозяйством и аквакультурой в Центральной Азии, Азербайджане и Турции» (FISHCap), сообщили Trend в продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединённых Наций (ФАО).

По данным источника, руководитель Бюро ФАО по партнерству и связям в Азербайджане Мелек Чакмак и министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев подписали соглашение по проекту от имени ФАО и правительства Азербайджана.

В сообщении ФАО, также говорится, что финансируемый правительством Турции проект FISHCap направлен на наращивание потенциала в области устойчивой эксплуатации, управления и охраны природных ресурсов путем устойчивого развития рыболовства и аквакультуры в Центральной Азии, Азербайджане и Турции. Проект с бюджетом в один миллионов долларов будет реализован до 2022 года включительно.

Помимо Азербайджана в проекте принимают участие Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Турция, Туркменистан и Узбекистан. FISHCap окажет содействие правительствам стран-партнеров в обеспечении всестороннего внедрения принципов управления водными ресурсами в процессе развития экономики сельских районов, обеспечения безопасности пищевых продуктов, создания рабочих мест и сокращения масштабов бедности путем укрепления институционального потенциала и предоставления технической помощи в целях устойчивого освоения национальных ресурсов аквакультуры.

Напомним, что Азербайджан принимал также участие в проектах, реализованных в 16 странах в рамках первого этапа ППФТ в период с 2009 по 2015 год.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)