Азербайджан подпишет соглашение о транспортировке местных грузов в КНР

БАКУ/Trend/ - Кокс, произведенный на НПЗ имени Гейдара Алиева Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), уже экспортируется в Китайскую Народную Республику, сообщили Trend в ООО "ADY Express".

По данным источника, дочерняя компания ЗАО "Азербайджанские Железные Дороги" (АЖД), ООО "ADY Express" осуществляет транспортировку этого груза в грузинский порт Поти.

"Кокс, загруженный в полувагоны на станции Кешля, транспортируется в порт Поти, где загружается на судно и доставляется морем в страну назначения", - отметили в ООО.

В ADY Express отметили, на сегодняшний день из 27 тысяч тонн кокса 15,742 тысяч тонн в 245 вагонах уже перевезено. Планируется транспортировка 11,258 тысяч тонн груза за период ноябрь-декабрь 2020 года.

"Предоставление вагонов обеспечивают АЖД и ООО "ADY Express"", - добавили в компании.

В ООО "ADY Express" подчеркнули, транспортировка таких грузов из Азербайджана в Китай продолжится и в будущем.

"О сроках соглашения станет ясно в начале 2021 года", - добавил представитель ООО.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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